خاص | الاتفاق تم .. براهيم دياز إلى ميلان ولكن بأي صيغة؟

يتمسكون به بقوة..

كشفت مصادر خاصة لـ "جول" أن هناك تواصلًا مكثفًا بين إدارتي ميلان وريال مدريد في الفترة الأخيرة من أجل التعاقد بشكل نهائي مع براهيم دياز، وبناء عليه فقد تم الاتفاق بين الطرفين بالفعل.

ووصل براهيم دياز نجم ريال مدريد السابق إلى ميلان الإيطالي وبدأ بشكل جيد مع الروسونيري حيث لعب موسمًا مميزًا على سبيل الإعارة ساهم في تأهل الفريق لدوري أبطال أوروبا.

وحسب مصادر "جول" تكررت الاتصالات بين إدارة ميلان ونظيرتها في ريال مدريد، وذلك خلال الأسابيع الأخيرة، حيث عقد اجتماع مهم صباح اليوم الثلاثاء.

وبناء عليه، فإن الاتفاق تم على استمرار براهيم دياز مع ميلان ولكن هناك خيارين، إما الانتقال على سبيل الإعارة لموسم آخر، وإما الانتقال مقابل 30 مليون يورو مع وجود بند إعادة الشراء مستقبلًا لريال مدريد.

في إيطاليا أصروا على الرغبة في مواصلة الاعتماد على براهيم دياز في الفترة المقبلة على الرغم من انتهاء فترة إعارته وعدم وجود خيار شراء في عقده، الذي أقنعهم الموسم الماضي في سان سيرو.

كان هذا بالنسبة لموقف ميلان، أما فيما يخص موقف ريال مدريد فهناك محادثة بين أنشيلوتي والفتى الصغير، حيث لا يريد المدير الفني الإيطالي أن يرحل النجم الشاب.

أحد المواهب الشابة التي يؤمن بها أنشيلوتي في سانتياجو برنابيو، هو واحد ممن قدروا على إقناع الجميع في ريال مدريد، لذلك هناك استعداد لدراسة الصيغة التي يظل بها هناك ويستمر في التطور.

حكيمي العربي الأوحد وغياب رونالدو وميسي .. ترتيب صادم لأعلى اللاعبين قيمة سوقية

وانضم اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا إلى ريال مدريد في يناير 2019 بعد ست سنوات في مانشستر سيتي، لكنه شارك في 5 مباريات فقط في الدوري الإسباني منذ ذلك الحين، وظهر فقط كبديل في مباريات الليجا الموسم قبل الماضي.