ميلان وإنتر في صراع ضخم بسبب حارس برشلونة!

من سيظفر به في النهاية؟

يحظى حارس برشلونة نيتو باهتمام خاص من قبل قطبي مدينة ميلانو، إنتر وميلان، وذلك للتعاقد معه في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

رحيل نيتو عن برشلونة مسألة وقت ليس إلا، حيث تود الإدارة الكتالونية التخلص من راتبه المرتفع، مع تحقيق بعض الأرباح من عملية بيعه.

ونتيجة لتجربة الحارس البرازيلي المميزة في إيطاليا رفقة فيورنتينا ويوفنتوس، اتجهت أنظار إنتر وميلان له لدعم حراسة مرماهم في الموسم المقبل.

ما هي قيمة بيع نيتو إلى أي نادٍ مهتم به؟

ووفقًا لما قالته صحيفة "سبورت" الكتالونية فإن برشلونة قد حدد 16 مليون يورو كقيمة لبيع نيتو إلى أي نادٍ مهتم به.

لكن في الوقت نفسه، فإن إدارة جوان لابورتا منفتحة على إمكانية إقامة صفقة تبادلية بشأن نيتو بدلًا من الأموال حال توافر الخيارات المناسبة.

ويهتم برشلونة بعدد من لاعبي إنتر وميلان بالفعل، ولعل نجم الروسونيري أليساندرو رومانيولي هو الخيار الذي تحلم به إدارة البرسا حاليًا لدعم قلب الدفاع تحديدًا.

ومؤخرًا، برز اسم أليساندرو باستوني من إنتر وكذلك مارسيلو بروزوفيتش، في الوقت الذي اهتم فيه النيراتزوري بالتعاقد مع جوردي ألبا عن طريق المقايضة أيضًا.

كل الخيارات مفتوحة في صفقة الحارس البالغ من العمر 31 عامًا، قد يقحم في صفقة تبادلية، أو يقوم أحد الناديين بتسديد القيمة التي حددتها إدارة البرسا ويظفر به في نهاية المطاف.

لماذا يريد إنتر وميلان التعاقد مع نيتو؟

وكان ميلان قد فقد حارسه الأساسي جيانلويجي دوناروما بعدما فشلت محاولات التجديد معه، ليلجأ للتعاقد مع حارس ليل مايك ماينان، ويحاول باولو مالديني جلب حارس آخر رفقته لزيادة المنافسة والمستوى.

أما إنتر، فمع تقدم الحارس سمير هاندانوفيتش في العمر واقترابه من عامه السابع والثلاثين، البحث عن خليفة دائم له لا يتوقف، ونظرًا لخبرات نيتو في إيطاليا، قد يكون مثاليًا لهذه الغاية.

الآن يتواجد وكيل نيتو في إيطاليا وبالتحديد في مدينة ميلانو للتفاوض مع الناديين ورؤية أيهما سيمنح موكله العرض المناسب.

كيف كانت تجربة نيتو مع برشلونة؟

وانضم نيتو إلى برشلونة في صيف 2019 قادمًا من فالنسيا خلال صفقة تبادلية ذهب بمقتضاها الحارس ياسبر سيلسين إلى الخفافيش.

وخلال عامين في كامب نو، لعب نيتو 17 مباراة فقط، واستقبلت شباكه خلالهم 15 هدفًا، ونجح بالخروج بشباك نظيفة في 7 مباريات.

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