أنشيلوتي: نابولي يحتاج للشجاعة أمام أرسنال وأياكس لن يفوز بالأبطال

نابولي ومهمة صعبة أمام أرسنال

فيسبوك تويتر هيثم محمد

طلب كارلو أنشيلوتي، مدرب نابولي، فريقه بالتحلي بالشجاعة في مواجهة العودة أمام أرسنال والتمسك بحظوظه من أجل العبور للمربع الذهبي بالدوري الأوروبي.

وسقط ممثل إيطاليا الوحيد أوروبياً بهدفين نظيفين الأسبوع الماضي في لقاء الذهاب على ملعب "الإمارات" بالعاصمة الإنجليزية لندن، ويُلعب لقاء العودة غداً الخميس.

وقال أنشيلوتي بالمؤتمر الصحفي للمباراة: "الشجاعة والذكاء والقلب، لم أرى الكثير من هذا في اللقاء الماضي، ونحتاج تلك العناصر، بالإضافة للجمهور غداً".

وأضاف: "قد نلعب بثلاثة مهاجمين، سنرى، نريد البقاء في المباراة لتسعين دقيقة، نحن الفريق الإيطالي الوحيد المتبقي ويجب أن نقدم عرض قوي، ستكون مباراة كبيرة أمام فريق قوي".

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وحول أنشيلوتي حديثه حول خروج يوفنتوس من دوري الأبطال: "هكذا هي البطولة، كل مباراة بقصة فريدة، لم يكونوا جاهزين للعودة، أياكس يلعب جيداً ولم يتوقع أحد بلوغهم هذا الدور".

وأكمل: "برأيي لن يفوزوا بالبطولة ولكن آمل أن يخيب توقعي، تعجبني الكرة التي يقدموها، ويدافعون بشكل فردي، ليس بمشروع طويل الأمد ويجد أن يحقق النتائج مباشرة".

الجدير بالذكر أن يوفنتوس ودع دوري الأبطال مساء الثلاثاء بعدما خسر في تورينو على يد ضيفه أياكس بهدفين لواحد وسابق التعادل بنتيجة 1-1 ذهاباً.