ألابا عن حلمه باللعب لبرشلونة: حديثي مع هونيس كان مختلفًا!

قرر النمساوي دافيد ألابا مدافع نادي ريال مدريد الإسباني الرد على أولي هونيس رئيس بايرن ميونخ السابق، بعد تصريحات الأخير التي أكد فيها أن حلم ألابا كان اللعب لصالح برشلونة.

ألابا انتقل إلى ريال مدريد في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من بايرن ميونخ في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع الفريق البافاري.

ماذا قال هونيس في تصريحاته عن ألابا؟

هونيس هاجم ألابا في تصريحات أدلى بها في سبتمبر الماضي، وقال رئيس بايرن السابق: "ألابا جاء لي وقال إن حلمه لا يزال اللعب لصالح برشلونة يومًا ما".

وأضاف: "قلت له هل تريد أن تتفاوض مع الرئيس أم مع الشخص المسؤول عن إعلان الإفلاس".

وتابع: "ذلك لا يمكن أن يكون الحل، أنا شخصيًا أحب أن أذهب إلى أقصى الحدود، لكن ليس في الوقت الحالي، حيث كل شيء من الممكن أن يعاد تقييمه ماليًا".

ما هو رد ألابا على هونيس؟

صحيفة "ماركا" الإسبانية نقلت تصريحات أدلى بها ألابا، وقال فيها قائد منتخب النمسا: "أستطيع أن أتذكر تلك المحادثة".

وأضاف: "لقد كانت مختلفة تمامًا، وليس كما قالها هونيس".

ما هو تحليل ألابا لفترته الأولى مع ريال مدريد؟

بالإضافة إلى ذلك، حلل ألابا الأسابيع الأولى له في صفوف ريال مدريد، وتحدث عن وجود مواطنه يوسف دمير في صفوف برشلونة.

وقال المدافع النمساوي: "تحدثت مع دمير اليوم في غرفة خلع الملابس عن احتمالية المواجهة في الكلاسيكو، لم يكن لدينا أي اتصال في إسبانيا، لكن ذلك سيتغير بالتأكيد".

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