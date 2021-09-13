هونيس: ألابا أراد برشلونة ومنعته من الانضمام لهم قبل ريال مدريد!

أولي هونيس الرئيس الشرفي لبايرن ميونخ يكشف الدور الذي لعبه في تحويل مسار دافيد ألابا من برشلونة إلى ريال مدريد.

أكد أولي هونيس الرئيس الشرفي لنادي بايرن ميونخ أن لاعبه السابق دافيد ألابا كان يريد الانضمام لصفوف برشلونة.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها هونيس قبل ساعات من مواجهة الفريقين في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ما الذي قاله هونيس عن رغبة ألابا في اللعب لبرشلونة؟

وقال هونيس: "دافيد ألابا جاء لي وقال إن حلمه لا يزال اللعب لبرشلونة في أحد الأيام، فقلت له هل تريد أن تتفاوض مع الرئيس أم الشخص المسؤول عن إعلان الإفلاس".

وأضاف: "ذلك لا يمكن أن يكون الحل، أنا شخصيًا أحب أن أذهب إلى أقصى الحدود، لكن ليس في الوقت الحالي حيث كل شيء من الممكن أن يعاد تقييمه ماليًا".

ما الذي قاله هونيس عن مباراة برشلونة ضد بايرن ميونخ؟

وأردف: "بايرن ميونخ هو المرشح الأقرب للفوز بالمباراة، لأن برشلونة لا يمكن أن يكون في أفضل حال بعد بيع كل هؤلاء اللاعبين

وأكمل: "هناك أيضًا مشكلة تخليهم عن لاعب بحجم ليونيل ميسي بسبب المشاكل المالية، برشلونة لم يصبح ذلك النادي الذي يجب أن نحتذي به".

جدير بالذكر أن آخر مباراة بين برشلونة وبايرن ميونخ كانت قد انتهت بفوز البافاري بثمانية أهداف تاريخية بموسم تحقيقهم للسداسية.

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