أزبلكويتا: لا بديل عن المنافسة على البطولات في تشيلسي

المدافع الإسباني حصد العديد من البطولات مع النادي الإنجليزي

يؤمن سيزار أزبلكويتا مدافع تشيلسي، أن الفوز بالبطولات وحصد الميداليات، يعتبر من أهم سمات النادي الإنجليزي في الوقت الحالي.

اللاعب الإسباني انضم لتشيلسي في 2012، وساهم في فوز الفريق بالعديد من البطولات مثل الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، ومازال يطمح للمزيد مع البلوز.

وقال أزبلكويتا للمجلة الرسمية لتشيلسي:"إنها من الصفات الرئيسية للنادي خلال هذه الفترة، بالسعي المستمر وراء الفوز بالبطولات، لا نقضي فترة طويلة بدون حصد أي لقب".

وأضاف:"طموح تشيلسي واضح للجميع ليس فقط في إنجلترا ولكن على الصعيد الأوروبي بعد التتويج بالدوري الأوروبي ودوري أبطال أوروبا".

وتابع:"حصدنا البريميرليج مرتين منذ وصولي أيضاً، لذلك أرى القتال على كل بطولة هدف رئيسي لي، وأتمنى الاستمرار في السير على هذا الطريق".

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يذكر أن تشيلسي يحتل المركز الرابع بجدول الدوري الإنجليزي بـ39 نقطة، في الموسم الأول مع فرانك لامبارد مدرب الفريق، بفارق شاسع عن ليفربول المتصدر بـ61 نقطة.

وأما على الصعيد الأوروبي فتأهل الفريق بنجاح من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، ليبلغ دور الـ16 في مواجهة صعبة أمام بايرن ميونخ الألماني.