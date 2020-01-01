سولشاير يرفض الحديث عن اقتراب فيرنانديس من مانشستر يونايتد

المدير الفني لمانشستر يونايتد يرفض الحديث عن صفقة فريقه المنتظرة

أكد أولى جونار سولشاير المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد، أن فريقه يمتلك الموارد المالية اللازمة لدخول سوق الانتقالات الشتوية إذا احتاجها الفريق.

وارتبط اسم الشياطين الحمر، في الفترة الأخيرة بالتعاقد مع برونو فيرنانديس لاعب سبورتينج لشبونة البرتغالي الذي تشدد الصحافة الإنجليزية أنه سينضم خلال الأيام القادمة للفريق.

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وقال سولشاير في تصريحات صحفية: "بالنسبة لي الشيء الأكثر أهمية، هو فرز النتائج والحصول على أداء جيد داخل الملعب، تركيزي منصب على هذا الأمر".

وواصل: "ولكن أنا أعلم أننا نمتلك الموارد المالية، لقد حصلنا على دعم إذا كنا بحاجة لدخول سوق الانتقالات، ولكن نحن في وضع جيد".

وعند سؤاله عن التعاقد مع برونو فيرنانديس قال: "لا يوجد لدي أي معلومات جديدة، لذلك لا".

وأتم تصريحاته قائلاً: "إذا حصلنا على شيء يمكنني إخباركم به سنفعل ذلك، ولكن حتى الآن لا يوجد أي أخبار".

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وتعمل إدارة مانشستر يونايتد على تدعيم الفريق في سوق الانتقالات الحالية، لمحاولة إنقاذ الموسم وتحقيق إحدى البطولات، وإنهاء الدوري في المربع الذهبي.

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد يحتل المركز الخامس في سلم ترتيب البريميرليج، برصيد 34 نقطة وبفارق خمس نقاط عن صاحب المركز الرابع.