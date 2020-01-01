خاص | مبادرة من لاعبي الدوري الإنجليزي لتخفيض الرواتب

مطالبات عدة لتخفيض رواتب اللاعبين في إنجلترا

عمل الثنائي بيير إيمريك أوباميانج وجوردان هيندرسون، قائدا أرسنال وليفربول، على مبادرة لتخفيض الرواتب الخاصة باللاعبين في الكرة الإنجليزية في ظل توقف النشاط.

واشتعلت حرب التصريحات بين اللاعبين والأندية من جانب، ومسؤولي الحكومة البريطانية على الجانب الآخر بسبب رفض الأندية تخفيض رواتب نجومها رغم قيامها بتخفيض تلك الخاصة بالعاملين.

وعلم "جول" أن أوباميانج وهيندرسون يعملان مع باقية قادة فرق الدوري الإنجليزي من أجل الوصول لاتفاق لتخفيض الرواتب الخاصة باللاعبين، وسيتم عقد اجتماع جماعي عبر الفيديو السبت لمناقشة القضية.

المزيد من الفرق

الدوري الإنجليزي يعلن تأجيل البطولة لأجل غير مسمى

واستشار أوباميانج لاعبي أرسنال بخصوص الأمر، خصوصاً مع الحديث عن إمكانية عودة الفريق للتدريبات في المستقبل القريب، وقال المصدر إن اللاعبين ناقشوا الفرضية معاً.

وتشير التقارير إلى أن أرسنال يريد تنظيم التدريبات في شكل مجموعات صغيرة، ومع الحفاظ على المسافة بينها من أجل تقليل أي مخاطر لنقل العدوى بين الأفراد المشاركين، في ظل استمرار تفشي الفيروس.

سيبايوس يوضح موقفه من العودة لريال مدريد

وطالب العديد، وعلى رأسهم جوليا نايت، رئيسة الثقافة والإعلام، بتدخل الحكومة وجمع الأموال من أندية البريميرليج وتوجيهها لمكافحة فيروس كورونا ومساندة الأجهزة الطبية، وذلك بسبب عدم تحرك تلك الفرق ذاتياً لتنفيذ الأمر.

وتحاول الأندية الإنجليزية تحميل الحكومة رواتب العاملين بها في ظل القرار بإيقافها مثلما حدث في نيوكاسل وتوتنهام، وعدم الوصول لاتفاق حتى الآن بخصوص رواتب اللاعبين.