أرسنال يستعيد نجومه قبل موقعة مانشستر يونايتد

الإصابات شبه انتهت..

استعاد أرسنال نجومه استعدادًا للمباراة القوية المرتقبة أمام مانشستر يونايتد مساء الأربعاء، والمقرر لها في ملعب الإمارات في إطار منافسات الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان أرسنال قد هُزِم على يد تشيلسي في الجولة الماضية، في مباراة غاب عنها أغلب نجوم كتيبة المدرب مايكل أرتيتا للإصابات والراحة.

مباراة اليونايتد ستكون هي الثالثة خلال أسبوع، مما يُفسر لماذا عانى الجانرز أمام البلوز يوم الأحد، فلم يكن ممكنًا الاعتماد على نفس اللاعبين الذين خاضوا مباراة بورنموث مساء الخميس الماضي.

وبحسب التقارير الواردة من لندن، فإن سوكراتيس وجرانيت تشاكا ومارتينيلي وهولدينج وداني سيبايوس، جميعهم شارك اليوم في المران الختامي لأرسنال قبل مباراة المانيو.

تشاكا أُصيب بنزلة برد منعته عن مباراة تشيلسي، في الوقت الذي أصيب فيه سوكراتيس خلال مباراة بورنموث وتم استبداله، بينما يعود سيبايوس بعد طول غياب والثنائي مارتينيلي وهولدينج من الإجهاد.

الجدير بالذكر أن أرسنال سوف يفتقد خدمات كالوم تشامبرز بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي، في ضربة كبيرة لدفاعات المدرب مايكل أرتيتا.

كما يجدر الإشارة إلى أن أرسنال يحتل المرتبة الثانية عشر من جدول ترتيب البريميرليج برصيد 24 نقطة، ويسعى لمصالحة جماهيره من خلال الانتصار على خصمه الكلاسيكي، اليونايتد، والذي يقبع في المرتبة الخامسة برصيد 31 نقطة.