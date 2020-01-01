أرسنال مهتم بضم بليند في الصيف المقبل

ليس الخيار الأول..

دخل دالي بليند، لاعب أياكس، دائرة اهتمامات أرسنال للتعاقد مع خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة لسد ثغرات خط دفاع النادي اللندني.

ويُعاني أرسنال بوضوح في مركز قلب الدفاع والظهير الأيسر، مما جعله يستقدم بابلو ماري في يناير المنقضي على سبيل الإعارة من فلامنجو.

ووفقًا لما أوردته تقارير صحفية إنجليزية، فإن مايكل أرتيتا يُريد أن يدعم مركز قلب الدفاع في الصيف أيضًا، وبليند هو أحد الخيارات الموجودة على الطاولة حاليًا.

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أوباميكانو، قلب دفاع لايبزيج، هو الخيار الأول بالنسبة لأرتيتا، غير أن سعره المتوقع لن يقل عن 50 مليون جنيه استرليني، وهي القيمة المرتفعة للغاية بالنسبة لإدارة الجانرز.

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لذلك فسيكون بليند خيارًا مثاليًا لأرسنال، حيث تتحدث التقارير عن وجود شرط جزائي قيمته في متناول الإدارة اللندنية بعقده مع العملاق الهولندي.

هذه ليست التجربة الأولى - إن حدثت - لبليند في الدوري الإنجليزي الممتاز، فسبق له أن لعب بقميص مانشستر يونايتد لمدة ثلاثة أعوام قبل أن يعود مجددًا إلى أياكس منذ موسمين.

يذكر أن أياكس حاليًا في طريقه للتعايش مع نزوح من قبل نجومه، فبعد رحيل حكيم زياش إلى تشيلسي، اقترب رحيل بليند وفان دي بيك والحارس أونانا ونيكلاس تاجليافيكو أيضًا وسط اهتمام من كبار الأندية الأوروبية بهم جميعًا.