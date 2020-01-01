أرتيتا يقسو على جندوزي ويوجه رسالة لكل نجوم أرسنال

التدريبات ولا شيء سواها هي وسيلة اختيار الأساسيين..

كشفت صحيفة "ميرور" عن أسباب غياب ماتيو جندوزي عن صفوف أرسنال خلال مباراة نيوكاسل الأخيرة، والتي فاز بها الجانرز برباعية نظيفة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وخرج صاحب الأصول المغربية من قائمة المباراة ولم يتواجد على مقاعد البدلاء على الأقل، رغم كونه أحد الدعائم الأساسية منذ وصول مايكل أرتيتا لقيادة النادي اللندني.

ميرور أكدت على أن سبب الاستبعاد يعود إلى ظهور اللاعب بمستوى غير جيد في التدريبات، في الوقت الذي أراد أرتيتا أن يرسل رسالة لجميع اللاعبين أنه المدرب والرجل الأول ومن سيتقاعص فلن يكون له مكانًا فيه فريقه.

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الصحيفة شددت على أن استبعاد جندوزي من قائمة مباراة نيوكاسل كان حديث اللاعبين في غرف خلع الملابس قبل المباراة، ولكن الأمر لم يقبل النقاش بالنسبة لأرتيتا، الذي قرر أن يقسو عليه ليكون عبرة للجميع.

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أرتيتا أيضًا أراد أن يقول لجميع اللاعبين أن فرص المشاركة بصورة أساسية تتوقف بصورة أساسية على الأداء في التدريبات، وهو ما اتضح في تصريحاته حول داني سيبايوس، الذي حلّ بديلًا لجندوزي أمام نيوكاسل، والذي لقيّ إشادة منقطعة النظير من المدرب الإسباني.

وبشكل عام، فإنها رسالة للفرنسي الدولي أنه لا يضمن مكانه في أرسنال، لا سيما وأن الصحيفة أشارت إلى أن أرتيتا قد يُدعِّم خط وسطه الصيف المقبل ويستغني عن جندوزي إن اقتضى الأمر.

يذكر أن سيبايوس قد طلب من فريقه الأصلي ريال مدريد أن يقطع إعارته مع أرسنال ويجد له فريقًا آخر بعدما كان خارج حسابات أرتيتا، ولكن بعدما فشل الأمر أخيرًا وجد ثقة مدربه وشارك أساسيًا للمرة الأولى أمام نيوكاسل بعدما أكد أرتيتا على أنه قد عمل بجد كبير في التدريبات.

كما تجدر الإشارة إلى أن جندوزي خرج في تصريحات بالأسابيع الماضية يُثني على أرتيتا ويؤكد أنه كلاعب تطور كثيرًا ويمكن لجماهير أرسنال أن تعقد الآمال عليه في السنوات المقبلة.