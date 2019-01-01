بعد أرسنال - فريق لندني جديد يخطب ود بيريشيتش

اللاعب الكراتي غير مرغوب في بميلانو

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أوضحت تقارير صحفية إيطالية أن توتنهام أبدى اهتماماً بالتعاقد مع إيفان بيريشيتش، نجم إنتر، بالصيف المقبل لتدعيم صفوفه.

وقدم اللاعب طلباً للرحيل عن صفوف النيراتزوري في يناير الماضي، وكان قريباً من أرسنال، ولكن إنتر رفض رحيله في شكل الإعارة.

وذكرت "توتوسبورت" وعدة مصادر إيطالية أن الكرواتي مطلوب في توتهام ويراه كأحد الأسماء المناسبة لعزيز هجوم الفريق.

ولم يدخل توتنهام سوق الانتقالات الشتوية أو الصيفية الأخيرة بسبب توجيه كل موارده المالية من أجل بناء ملعبه الجديد.

إشاعات الميركاتو - صحف إيطاليا تكشف تفاصيل عرض يوفنتوس لصلاح

لن يجد كريم بنزيما شخص يدعمه مثلما يفعل رئيسه فلورنتينو بيريز، والمهاجم الفرنسي كان على قدر المسؤولية المباريات الأخيرة 👏 pic.twitter.com/TPVzp89kvd — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 13, 2019

مونشي يفسر سبب عدم إبرام روما صفقات في يناير

وأفاد التقرير أن إنتر سيتفاوض مع توتنهام من أجل سعيه لتحصيل مكسب مادي في موازنته من بيع الكرواتي.

وذكرت التقارير أن إنتر سيطلب 35-40 مليون يورو لبيع نجمه ولاعب فولفسبورج السابق، وسيعمل على إعادة لمستواه في الأشهر المتبقية للموسم.

وتعاقد إنتر مع بيريشيتش في 2015 من صفوف فولفسبورج مقابل 19.5 مليون يورو.