مونشي يفسر سبب عدم إبرام روما صفقات في يناير

وينفى التفاوض مع لاعب بورتو

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

فسر المدير الرياضي، مونشي، سبب عدم إبرام روما أي صفقات شتوية، وكذلك أكد أنه لا توجد مفاوضات مع متوسط ميدان بورتو هيكتور هيريرا.

وتحدث المدير الرياضي لسبورت إيطالياـ، قبل مواجهة روما على أرضية ملعب الأوليمبيكو أمام بورتو البرتغالي بدوري أبطال أوروبا.

وعن مباراة الليلة التي بدأت منذ قليل: "أنها مباراة مهمة واللاعبين يعرفون هذا، اتمنى أن نلعب بشكل جيد، لقد كنت معهم أمس وصباح اليوم، وكانوا يعرفون أهمية الفترة المقبلة، وسنرى ماذا سيحدث".

وربطت التقارير عدة أندية إيطالية، أبرزها ميلان وإنتر وروما ونابولي، بضم متوسط الميدان المكسيكي هيكتور هيريرا بعد نهاية تعاقده مع بورتو بنهاية الموسم.

📍ملعب أولد ترافورد 🏟️



💢 دقيقة صمت حداداً على إيميليانو سالا قبل مباريات دوري أبطال أوروبا. pic.twitter.com/Rzi74XqZ2F — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 12, 2019

لينفى دخول روما في مفاوضات مع اللاعب: "أنا دائمًا اقرأ ما تربطه التقارير بالأندية الإيطالية، أنه موهوب لكن هناك العديد من اللاعبين في بورتو، الجميع يتحدث عن روما، لكن استطيع أن أؤكد أن لا يوجد شيء".

وردًا على عدم تدعيم روما لصفوفه في سوق الانتقالات الشتوية: "لدينا إيمان في لاعبي الفريق، إذا أنضم لنا لاعب سيرحل آخر، لكننا مقتنعين بالمتواجدين ولدينا إيمان بهم، ننظر للأمام في دوري الأبطال وكذلك الدوري الإيطالي".

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وانهى: "لدينا تشكيل قوي من اللاعبين، ولا ننسى أن لدينا إصابات والفريق مازال في الطريق الصحيح، وهذا يعني أن هناك شيء خاص بالمجموعة".

ويحتل روما المركز السادس بالدوري الإيطالي، حيث يأتي خلف ميلان الرابع بفارق نقطة وحيدة.