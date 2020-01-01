كلوب: تياجو رائع، وفينالدوم بخير في ليفربول

يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول يرفض أن يزيد التكهنات بشأن موقف جورجينيو فينالدوم وتياجو ألكانتار.

رفض المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول أن يزيد من التكهنات بشأن موقف لاعبه جورجينيو فينالدوم وفكرة ضم تياجو ألكانتار.

جاء هذا بحسب ما ذكر خلال المؤتمر الصحفي الخاص بلقاء ليدز يونايتد، وأكد خلال تصريحات على إعجابه بتياجو ألكانتارا نجم بايرن ميونخ.

وقال كلوب: "منذ أن جاء فينالدوم لهنا تحدثت معه 500 أو 600 مرة، لذلك لن يتغير أي شيء، أنا أتحدث معه بشكل مستمر وفعلت ذلك عندما عاد، هذا كل شيء".

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وأضاف: "كل شيء على ما يرام بالنسبة له، وفي الوقت الحالي لا أستطيع الحديث عن مستقبله بعد عدة سنوات، لكن حاليًا هو بخير".

وأكمل: "ليس لدي ما أعلنه عن فينالدوم، موقفي أنا والنادي معه جيد، أي شيء آخر هو مشكلتكم أنتم في الصحافة وليس نحن".

وتطرق للحديث عن تياجو ألكانتارا: "لو كنت أستطيع أن أخترع كلمة واحدة لإنهاء كل التكهناك كنت سأصبح غني للغاية، لكن تلك الأمور لا تنتهي طالما فترة الانتقالات مستمرة".

وأردف: "لقد قلت من قبل أن تياجو رائع، ومن الجيد أن اسمه مرتبط بنا لكن لا يوجد أي شيء آخر لنقوله هنا".

جدير بالذكر أن الأيام الماضية كانت قد شهدت تأكيدات صحفية على قرب فينالدوم من برشلونة وتياجو ألكانتارا من ليفربول.