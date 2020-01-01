أرتيتا: دوري الأبطال يقترب وهذا ما يحتاجه أرسنال

ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال يؤكد على حاجة الفريق للاستمرارية وشعوره بقرب التأهل لدوري أبطال أوروبا.

أعرب المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال عن سعادته بالفوز الكبير الذي حققه فريقه اليوم أمام نظيره نيوكاسل في الجولة الـ 26 من الدوري الإنجليزي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها أرتيتا وأكد خلالها أن الفريق تحسن كثيرًا، وتطرق خلالها للحديث عن دوري أبطال أوروبا وإمكانية اللحاق بمركز مؤهل له.

وقال أرتيتا: "لقد كان من الهام للغاية بالنسبة لنا أن نحصل على نتيجة مثل هذه لذلك أنا سعيد بها، لقد كانت الأمور صعبة في أول 30 دقيقة، لكن بعد ذلك وفي الشوط الثاني حولنا الدفة لصالحنا وتحكمنا في المباراة بشكل أفضل".

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وأضاف: "داني سيبايوس كان مذهلًا في المركز الذي لعب فيه، واستحق الحصول على تلك الفرصة وأنا سعيد للغاية بما قدمه خلال المباراة".

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وأردف عن نيكولاس بيبي: "كل ما هو في حاجة له بعض الاستمرارية، لقد ظهر بشكل رائع على المستوى الدفاعي كما لم يفعل من قبل، نريد منه الاستمرار في ذلك".

وأكمل عن دوري أبطال أوروبا وعقوبة مانشستر سيتي الأخيرة: "أشعر أنه أصبح أقرب لكن علينا أن نتمتع بالمزيد من الاستمرارية، وتواصلت معهم في مانشستر سيتي وأتمنى لهم الأفضل حقَا فهم يعملون بشكل شاق لقد تعرضت للصدمة وتواصلت مع جوارديولا لأنني أعلم أنهم يعانون الآن".

وأنهى تصريحاته بالحديث عن مستوى أوباميانج: "الإيقاع قوي للغاية في هذه المسابقة، لقد بدى رائعًا في دبي واليوم قدم مستويات مذهلة".

جدير بالذكر أن لقاء اليوم ضد نيوكاسل كان قد انتهى بفوز أرسنال بأربعة أهداف نظيفة جاءت جميعها في الشوط الثاني من عمر المواجهة بعد انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي دون أهداف.