أرتيتا يأمر بإيقاف مران أرسنال أكثر من مرة

لتصحيح الأخطاء أرتيتا يطلب إيقاف المران

أوقف ميكيل أرتيتا المدير الفني لنادي أرسنال، مران الفريق اليوم، لأكثر من مرة لتصحيح الأخطاء وتوجيه اللاعبين.

ويستعد أرتيتا لقيادة أرسنال، في أول مباراة يوم الخميس القادم أمام بورنموث في الجولة الـ 19 من البريميرليج.

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وكان واحد من تدريبات الفريق اليوم، هو التدريب على الضغط والتمرير، وفشل عدد من اللاعبين في تنفيذ هذا المران بالطريقة التي يريدها أرتيتا.

أوقف المدرب الإسباني المران، وقال للاعبين: "ضع قدمك على الكرة، حتى لو استغرقت وقتاً أطول ومرر بعد ذلك لزميلك".

وشهد أرتيتا المباراة الماضية للفريق من المدرجات، والتي انتهت بالتعادل السلبي أمام إيفرتون بالجولة الـ 18 من الدوري الإنجليزي.

جدير بالذكر أن أرسنال يحتل المركز الحادي عشر من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 23 نقطة.