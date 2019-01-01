أرسنال يستقر على الطاقم المساعد لأرتيتا

أرسنال يعلن عن أسماء مساعدي المدرب أرتيتا

أعلن أرسنال رسميًا عن الطاقم المساعد لمدربه الجديد مايكل أرتيتا، ذلك قبل 48 ساعة من مباريات البوكسينج داي والتي ستبدأ الخميس المقبل.

وكان أرسنال قد أعلن منذ أيام تعيين مايكل أرتيتا المساعد السابق لمدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا مديرًا فنيًا جديدًا للفريق بعد حقبة قصيرة لليونبيرج الذي درب النادي بشكل مؤقت عقب إقالة أوناي إيمري.

وبعد أيام قليلة من تعيينه، استقر أرتيتا على الطاقم المساعد له، والذي كشف أرسنال عن أسماء أفراده اليوم عبر موقعه الرسمي.

وسيبقى فريدي ليونببرج مدربًا مساعدًا لأرتيتا، وينضم إليه البرت شتوفينبرج، وستيف راوند كذلك كمدرب مساعد آخر.

وبالنسبة لشوفيتنبرج، فقد تدرب إلى جانب لويس فان خال في مانشستر يونايتد، ويشغل حاليًا منصب المدرب المساعد لريان جيجز في منتخب ويلز.

أما بالنسبة لستيف راوند فقد عمل في ميدلسبرة ونيوكاسل وإيفرتون ومانشستر يونايتد والمنتخب الإنجليزي كأحد أفراد الطاقم التدريبي لكل منهم، كما كان مديرًا عامًا في أستون فيلا.

بينما سيأتي إينياكي كانا بافون كمدرب لحراس المرمى، والذي كان يعمل في المنصب ذاته مع نادي بريتفورد، وعمل سابفًا في إسبانيا والدنمارك بعدما بدأ مسيرته كلاعب في برشلونة.

وحول هذا الطاقم قال أرتيتا: "يسعدني أن أكون مع هذه المجموعة الموهوبة من المدربين، إنهم يجلبون مزيجًا رائعًا من الخبرات والفكر الجديد، وإلى جانب المواهب الموجودة هنا في النادي أعتقد أننا في وضع مميز"

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يذكر أن أرسنال قد وصل إلى نهائي الدوري الأوروبي العام الماضي مع المدرب أوناي إيمري، قبل أن يخسر برباعية أمام تشيلسي، ثم بدأ المشهد يزداد سوءًا حتى انتهى بإقالة المدرب الإسباني.