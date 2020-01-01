مفاجأة.. كوسيلني خفّض راتبه كثيرًا لمغادرة أرسنال

لهذه الدرجة أراد الرحيل عن أرسنال..

يبدو وأن لوران كوسيلني أراد الرحيل عن أرسنال في الصيف الماضي حتى ولو تعرض لخسارة مادية كبيرة.

وكان كوسيلني قد أنهى 9 أعوام داخل ملعب الإمارات بتمرد شديد ورغبة ملحة في الذهاب إلى بوردو الفرنسي.

في نهاية المطاف وافق أرسنال على أن يجعل قائده يغادر إلى بوردو، لكن الجماهير أبدت غضبها العارم من اللاعب.

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وما زاد الطين بلة كان فيديو تقديم كوسيلني في بوردو والذي خلع فيه قميص أرسنال بمنتهى الاستفزاز لجمهور النادي اللندني.

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صحيفة "ليكيب" كشفت أن الدولي الفرنسي قد خفّض راتبه كثيرًا من أجل مغادرة أرسنال، ففي لندن كان يتحصل على 90 ألف جنيه استرليني أسبوعيًا، وهو الرقم الذي قلّ كثيرًا في بوردو.

الآن يتقاضى صاحب الـ34 عامًا مبلغ 60 ألف جنيه استرليني فقط، ليكون قد خفّض راتبه بنسبة 39% تقريبًا.

البعض قد يرى أن هذا النزول منطقي نتيجة لتقدم اللاعب في العمر وتراجع مستواه، لكن الواقع أن الفرصة كانت مواتية له للبقاء في أرسنال إلا أنه من صمم على المغادرة حتى ولو خسر ماديًا.

يذكر أن كوسيلني قد خاض هذا الموسم 20 مباراة مع بوردو الذي يحتل المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري الفرنسي.