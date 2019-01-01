أرتيتا: أرسنال أكبر فريق في إنجلترا

أرسنال تراجع كثيراً في السنوات الماضية

وصف مدرب أرسنال الجديد ميكيل أرتيتا فريقه بكونه الأكبر في الكرة الإنجليزية، كما كشف عن نوايا الفريق في سوق الانتقالات الشتوية.

وتولى الإسباني المهمة قبل أيام قليلة، وتعادل في ظهوره الأول الخميس مع الفريق أمام بورنموث بهدف لكل جانب.

وقال أرتيتا مع "سكاي": "عندما كنت لاعباً كنت أكره القدوم للعب على هذا الملعب، كان مخيفاً للخصوم، نحن أكبر فريق في إنجلترا، يجب أن نتمتع بالثقة وبعض من الغرور لنبث الخوف في الخصوم".

وأضاف: "الخصم يجب أن لا يشعر بالراحة للقدوم واللعب هنا، كلاعب في أرسنال هذا الملعب من الأروع في العالم، هنا يوجد ضغط كبير للفوز دوماً وتحقيق البطولات".

واستمر مساعد جوارديولا السابق: "العلاقة مع الجمهور فُقدت مؤخراً، ويجب العمل على استعادتها مرة أخرى لأنهم الحافز الأساسي، الأمر سيأخذ وقتاً ولكن اللاعبون يعرفون ذلك والكل مشارك".

أرتيتا: كنت على يقين من أنني سأعود لأرسنال

وحول سوق الانتقالات: "سننتظر عودة المصابين أولاً، ثم سنرى إذا اللاعبون الأفضل أصبحوا متاحين، وقتها قد نقوم بشيء ما، ولكن الأساس استعادة مستوى الحاضرين".

وعن لاعبه نيكولاس بيبي: "تغيير كبير القدوم من فرنسا، ووجد فريقاً ليس في أفضل أحواله، لم تكن البيئة المُثلى، نريد مساعدته، سيكون لاعباً من الصفوة، ولكن يحتاج للاستمرارية والثقة".

ويستضيف أرسنال مساء اليوم الأحد نظيره تشيلسي لحساب الجولة العشرين من البريميرليج.