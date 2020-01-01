أرتيتا: أحلم ببقاء أوباميانج لمدة طويلة في آرسنال

الأمر في يد الإدارة..

أثنى ميكيل أرتيتا، المدير الفني لآرسنال، على لاعبي فريقه كلهم وخصّ بيير أوباميانج بمديح خاص متمنيًا بقائه لمدة أطول في ملعب الإمارات بعد الفوز على نوريتش برباعية نظيفة.

أوباميانج أحرز هدفين من رباعية آرسنال ليقود الجانرز لاعتلاء المركز السابع مؤقتًا، في الوقت الذي ينتهي فيه تعاقده بصيف 2021 وسط ترقب عديد الأندية الأوروبية وفي مقدمتها برشلونة.

مفاوضات التجديد توقفت بعد أزمة فيروس كورونا الأخيرة، ويأمل أرتيتا أن يحافظ على هدافه الجابوني الذي وصل إلى الهدف رقم 50 له مع آرسنال في 79 مباراة فقط متخطيًا الرقم القياسي المسجل باسم الأسطورة تيري هنري.

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أرتيتا في تصريحات للصحافة بعد مباراة نوريتش قال "الطريقة التي يتعامل بها يوميًا تؤكد أنه يريد التطور، آمل أن يبقى هنا لمدة أطول، يمكنه رؤية ما نحاول فعله من أجله، أتمنى أن يُقيّم ذلك جيدًا".

كما أضاف "أترك أمر التجديد للإدارة، أوبا يعلم جيدًا أفكاري حوله ويعرف المشروع الذي أريده في آرسنال وأنني أريده ضمن فريقي، أنا متفائل وسأظل هكذا ولكن ينبغي أن تسير الأمور وتتطور قريبًا".

وعن الفوز قال "إنه جزء من العملية التي نتوقعها، نوريتش لديهم رغبة كبيرة في الفوز وقمنا بإقناعهم أن طريقتهم هي الصحيحة، في النهاية لم نعط الخصوم أي شيء، أنا حقًا سعيد بطريقة فهمنا للمباراة".

وأخذ المدرب الإسباني أيضًا في الإشادة بقدرات الثلاثي جرانيت تشاكا وداني سيبايوس وسيدريك سواريس، كما اعتبر أن بوكايو ساكا هو المثال الحي لمفاهيم آرسنال حاليًا لذلك كان ضروريًا أن يتم تجديد عقده.

على صعيد متصل، تحدث أوباميانج عن ساكا قائلًا "أنا سعيد لتمديده العقد هنا، الآن سنرى ما سيحدث لي، سنتحدث مع النادي ونقرر في النهاية".

وأتم متحدثًا عن هدفيه والفوز بالمباراة "أنا فخور حقًا بنفسي ولكن قبل كل شيء فخور باللاعبين، أعتقد أننا نستحق الفوز لأننا قمنا بعمل عظيم، الجميع عمل بصورة مميزة اليوم لذلك أنا سعيد للغاية".

الجدير بالذكر أن الجابوني البالغ من العمر 31 عامًا قد ألمح من قبل إلى قبوله الاستقرار في آرسنال لمدة أطول، غير أن أزمة كورونا جعلت الصحافة تتكهن بعدم قدرة النادي على دفع راتبه لمدة طويلة ما يجعل رحيله هو الاختيار الأقرب.