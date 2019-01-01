أخبار انتقالات يوفنتوس | الصفقات الجديدة والمحتملة وكل شئ عن ميركاتو البيانكونيري

يقدم لك جول كل ما تريد معرفته عن يوفنتوس في سوق انتقالات صيف 2019، الصفقات الجديدة والمحتملة وأبرز الراحلين عن البيانكونيري

أحمد جمال

يسعى يوفنتوس لتغييرات جذرية بالفريق للوصول إلى هدف الموسم وكل موسم والذي لم يتحقق منذ 24 عاماً وهو حمل لقب البطولة الأغلى فى أوروبا وهي بطولة دوري أبطال أوروبا الغابة منذ موسم 1995-96، والتي دائما ما يُمنى جماهير البيانكونيري بها النفس كل عام دون نتيجة حقيقية.

لا شك أن السيدة العجوز من أعرق الفرق في إيطاليا بل وفي أوروبا بأكملها، ومن الفرق التي دائماً ما تعبر أشواطاً كثيرة في دوري الأبطال، ولكن لا يكفي وصولهم للنهائي في 5 نسخ سابقة لتهدئة عشاق سيدة إيطاليا، فهم لم يعد يُغريهم العروض الجيدة في المسابقة الأوروبية الأكبر، ولا يكفيهم حصولهم على بطولة الدوري الإيطالي التي بالفعل يُسيطر عليها يوفنتوس منذ ثماني سنوات وحتى الموسم المنقضي الذي تُوج رسمياً باللقب قبل إنتهائه بأربعة أسابيع، ولم يعد كأس إيطاليا رغم غيابة لموسمين متتاليين هدف لمشجعي البيانكونيري الذي يملك 13 بطولة من كأس إيطاليا وبفارق 4 بطولات عن روما أقرب المنافسين إليه في عدد المرات التي تُوج فيها بالبطولة.

ولكل هذه الأسباب السابقة فموسم الانتقالات الصيفية الحالي هو من أهم المواسم الانتقالية لسيدة إيطاليا، فهناك تغييرات كثيرة وصفقات كثيرة متوقع إبرامها ولاعبين بالجُملة ترحل عن الفريق ناهيك عن التغييرات الإدارية التي تتم في الفريق.

وبداية إذا نظرناً إلى الفريق فسنكون على يقين أن يوفنتوس سيسعى لضم قلب دفاع جديد وشاب، فالأعمار السنية لدى الخط الخلفي وخاصة قلب الدفاع تُعلن عن مؤشر خطر يجب أن يتجهز له الفريق قبل الإنطلاق الموسم الجديد دون حساب لأعمار بعض اللاعبين التي من الممكن أن تنعكس على أدائهم سلبياً، كما أن البيانكونيري سيحتاج للاعب من طراز الرقم 6 لاعب يستطيع مساندة الفريق من المواقع الأخيرة بخط الوسط وقيادة الخط الدفاعي المتقدم بالإنقضاض وإيقاف الهجمات.

وعلى الرغم من وجود كتيبة رائعة من لاعبي خط الوسط الهجومي ولاعبي الهجوم بقيادة كريستيانو رونالدو إلا أنه من المتوقع أن يسعى في سوق الانتقالات الصيفية الحالية للتعاقد مع لاعب جديد شاب على الأقل كبديل فعال يسعى لإثبات نفسه في حين إعطائه الفرصة، خاصة لإبتعاد ماريو ماندجوكيتش عن الأعين في الفترة الآخيرة.

وفي هذا التقرير سنتعرف على جميع أخبار يوفنتوس في الميركاتو الصيفي لعام 2019، ما هي الصفقات الجديدة؟ وما هي الصفقات المحتملة؟ ومن هم اللاعبين المستهدفين من إدارة البيانكونيري؟ ومن هم أبرز المرشحين للرحيل؟ وأكثر من ذلك.

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صفقات يوفنتوس الرسمية في سوق انتقالات صيف 2019

لم يقم يوفنتوس حتى الآن بأي صفقات سوى صفقة المدرب ماوريزيو ساري الذي أصبح رسمياً المدير الفني للفريق، ولكن هناك 8 لاعب قد عادوا إلى البيانكونيري بعد إنتهاء مدة إعارتهم، فقد عاد كلاً من جونزالو هيجواين من تشيلسي، روجيرو أوليفيرا من ساسولو، داريو ديل فابريو من كريمونيزي، لاورينتيو برانيسكو من زالجيريس فيلنيوس الليتواني، ماركو بياتسا من فيورنتينا، لوكا كليمينزا من بادوفا، ايريك لانيني من إيموليسي، ستيفانو بيليزاري من رافينا.

آرون رامسي - آرسنال

استطاع يوفنتوس بقيادة المدرب السابق ماسيميليانو أليجري في فبراير الماضي أن يتم ضم الويلزي آرون رامسي لصفوف البيانكونيري بداية من الصيف المقبل وبعقد مدته 4 سنوات، وذلك بعد أن أنتهى عقد اللاعب صاحب الـ28 عام مع فريقة السابقة نادي آرسنال الإنجليزي ليصبح اللاعب حراً لسوق الانتقالات الحالي، وهذا ما دعى إدارة السيدة العجوز للتواصل مع اللاعب والإتفاق على إنتقاله لبطل إيطاليا بمرتب يُقدر بـ400 ألف جنيه إسترليني إسبوعياً، وبالفعل خضع اللاعب للفحص الطبي وتم إعلانه رسمياً كلاعب ضمن صفوف سيدة إيطاليا.

ماوريزيو ساري

أعلن يوفنتوس في 16 يونيو الماضي عن تعاقده مع المدرب "ماوريزيو ساري" بعد أن أنهى مهمتة في تدريب تشيلسي الإنجليزي لمدة ثلاث سنوات، واستطاع ساري الذي درب البلوز لمدة موسم واحد فقط أن يفوز معهم ببطولة الدوري الأوروبي وأن يحصد المركز الثالث من الدوري الإنجليزي، كما أنه وصل بفريقه إلى نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية ولكن هُزم على يد مانشستر سيتي بركلات الترجيح.

يُعد المدرب صاحب الـ60 عاماً من المدربين الذين يملكون أسلوباً خاصاً في التدريب، وهو من المدربين الذين قدموا الكثير في عالم التدريب، كما أنه له باع طويل مع الفرق الإيطالية حيث درب أكثر من فريق في إيطالياً مثل بيروجيا، هيلاس فيرونا، أفيلينو، ألساندريا، إيمبولي ونابولي.

وتُعد أكثر إنجازاته في الدوري الإيطالي عندما كان مدرباً لإيمبولي الذي كان يلعب في دوري الدرجة الثانية حينها، واستطاع أن يصل بهم إلى المركز الثاني والصعود بهم مباشرة إلى السيري آ، كما استطاع أن يحصد جائزة مدرب العام في الدوري عندما كان مدربا لنابولي عن موسم 2016-17.

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صفقات يوفنتوس في صيف 2019:

اللاعب السعر الفريق السابق آرون رامسي - آرسنال - إنجلترا

ما هي الصفقات المحتملة ليوفنتوس في سوق انتقالات صيف 2019؟

بالطبع لن يقف يوفنتوس مكتفياً بالمشاهدة في سوق الانتقالات الأهم في الموسم، وقد أبدى بالفعل البيانكونيري أهتمامة بأكثر من لاعب من أجل مواصلة تدعيم صفوفه بكل قوة في سوق الانتقالات الصيفية.

أدريان رابيو - باريس سان جيرمان

أفادت تقارير صحفية إلى أن إداري السيدة العجوز يسعون لضم الفرنسي صاحب الـ24 جيرمان أدريان رابيو متوسط ميدان باريس سان جيرمان، ووفقاً للتقارير فإن اللاعب سيوقع على عقد لمدة 5 سنوات قادمة براتب سنوي قيمته 7 مليون يورو في الموسم، كما أن إدارة النادي أبدت إستعدادها لدفع 10 ملايين يورو كرسوم تسجيل للاعب عند إنتقاله، ويُعد اللاعب خارج حسابات فريقه الفرنسي منذ ديسمبر الماضي حيث لم يكن له دوراً مع فريقه منذ ذلك الوقت ولم يتم التجديد معه ليصبح لاعباً حراً في الإنتقالات الحالية.

بول بوجبا - مانشستر يونايتد

الصفقة المحتملة الآخرى هي محاولة الحصول على اللاعب بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد، فوفقاً لصحيفة كالتشيو ميركاتو الإيطالية فإن إدارة يوفنتوس قد وضعت متوسط الميدان الفرنسي هدفاً رئيسياً لها في فترة الانتقالات الحالية، وبالفعل فقد قدم المدير الرياضي للبيانكونيري عرض بـ140 مليون يورو إلى الشياطين الحُمر للحصول على خدمات اللاعب، وكان بوجبا قد انضم إلى الريد ديفيلز عام 2016 قادماً من يوفنتوس مقابل 105 يورو، وفي ظل الأزمات التي يعيش فيها اللاعب مع ناديه الحالي فمن المرجح أن تتم الصفقة إذا فشلت محاولات اليونايتد في الصفقة الإستبداليه التي يسعى إليها إداري النادي مع برشلونة.

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فيديريكو كييزا - فيورنتينا

وفقاً لصحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" فأن فيديريكو كييزا هو أحد اللاعبين الذي يسعى يوفنتوس للتعاقد معهم في الانتقالات الصيفية الحالية، فجناح فيورنتينا الشاب صاحب الـ22 عاماً يُقدم أداءاً مميزاً في الأعوام السابقة مع الفيولا، وتفيد التقارير بأن الصفقة لا تُعيقها سوى التوصل إلى السعر الذي يرضي روكو كوميسو الراعي الأكبر لصفقات النادي الأكبر في مقاطعة فلورنسا.

سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش - لاتسيو

كشفت تقارير صحفية عن وجود بعض التلميحات من قِبل إدارة يوفنتوس لمحاولة ضم الصيربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، خاصة إذا لم تتم صفقة بوجبا فسيكون هذا هو الخيار الثاني للبيانكونيري، ويقدم لاعب لاتسيو الإيطالي أداءاً رائعاً في الآونة الآخيرة وهذا ما دعى الكثير من الفرق الأوربية لمحاولة ضم اللاعب الشاب صاحب الـ24 عاماً، ولكن بالطبع إدارة النسور تعرف جيداً قيمة اللاعب وهو ما يوضح مدى تمسك إدارة النادي باللاعب إلا أذا تلقوا عرضاً كبيراً يقنعهم بالتخلي عن لاعب وسط ميدانهم.

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الصفقات المحتملة ليوفنتوس في سوق انتقالات صيف 2019:

اللاعب الفريق المنتخب أدريان رابيو باريس سان جيرمان فرنسا بول بوجبا مانشستر يونايتد فرنسا فيديريكو كييزا فيورنتينا إيطاليا سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش لاتسيو صربيا

من هم الراحلون عن يوفنتوس في سوق انتقالات صيف 2019؟

هناك العديد من اللاعبين الذين كان من المتوقع رحيلهم عن يوفنتوس هذا الصيف، لعدم تقديمهم الكثير منذ انضمامهم للفريق، وبالفعل حتى الآن رحل ثماني لاعبين من البيانكونيري، من بينهم اللاعب الكبير اندريا بارزالي الذي أعتزل كرة القدم في الشهر الماضي بعد وصوله إلى الـ38 من عمره، كما عاد اللاعب خوسيه مارتن كاسيريس إلى نابولي مرة آخرى بعد إنتهاء مدة إعارته مع السيدة العجوز، فيما تمت إعارة الحارس لاورينتيو برانيسكو في فبراير الماضي إلى نادي زالجيريس فيلنوس اللتواني.

ستيفانو ستورارو وأندريا فافيلي من جنوى إيميل أوديرو من سامبدوريا لوكا ماروني من هيلاس فيرونا، ، البيرتو شيري من كالياري

ستيفانو ستورارو - جنوى

انضم ستيفانو ستورارو إلى يوفنتوس في سوق الانتقالات الصيفية لعام 2014 قادماً من جنوى بقيمة 5.5 مليون يورو ولمدة 5 سنوات، ومن حينها لم يكن للاعب دوراً كبيراً تشكيلة البيانكونيري حيث كانت الصفقة تنص على أن السنة الأولى سيكمل مشواره مع الروسوبيل لمدة عام على سبيل الإعارة، وتمت إعارته مرة آخرى الموسم الماضي مع إضافة خيار الشراء، وبالفعل تم التخلي عنه في الميركاتو الحالي لصالح فريقه القديم مقابل 16.5 مليون يورو.

أندريا فافيلي - جنوى

أندريا فافيلي هو من اللاعبين الذين لعبوا في فريق الشباب لنادي يوفنتوس قبل أن ينتقل إلى نادي أسكولي مقابل 3 ملايين يورو، قبل أن يعود البيانكونيري في 15 يونيو 2018 لشراء اللاعب مرة آخرى بقيمة 7.5 مليون يورو، ثم أعير اللاعب إلى جنوى لمدة موسم واحد مقابل 5 ملايين يورو مع خيار أحقية الشراء في نهاية الموسم بمبلغ 7 ملايين يورو إضافية، وبالفعل تمت الصفقة وأنتقل اللاعب الشاب صاحب الـ22 عام إلى ناديه الجديد.

إيميل أوديرو - سامبدوريا

أعلن نادي يوفنتوس في فبراير الماضي عن انضمام حارسه إيميل أوديرو إلى صفوف سامبدوريا بصفة نهائية، وكان اللاعب قد أنتقل في الصيف الماضي إلى البلوسيرتشياتي على سبيل الإعارة لمدة موسم مع تفعيل خيار الشراء قبل أن يتم تعديل الاتفاق ليصبح إلزامية الشراء في يناير الماضي، وبالفعل بات اللاعب خارج صفوف البيانكونيري مقابل 20 مليون يورو تُدفع على 4 سنوات.

لوكا ماروني - هيلاس فيرونا

يُعد لوكا ماروني صاحب الـ29 عاماً من ناشئ يوفنتوس منذ المراحل الأولى من طفولته حتى تم إستدعائه للفريق الأول في موسم 2009-10، وفي العام الماضي تمت إعارته إلى هيلاس فيرونا لمدة عام مع تفعيل خيار الشراء، وبالفعل قام الجالوب لو بشراء لاعب وسط الميدان بقيمة مليون يورو.

ألبيرتو شَيري - كالياري

انضم اللاعب ألبيرتو شيري لصفوف يوفنتوس قادماً من نادي فيرتوس لانتشانو الإيطالي عام 2015، وتمت إعارة المهاجم الشاب لنادي كالياري في الموسم الماضي قبل أن يُقدم الروزوبلو عرضاً بقيمة 9 ملايين يورو لإدارة السيدة العجوز، وبالفعل تم الإستغناء عن اللاعب صاحب الـ23 عاماً من قِبل البيانكونيري.

الراحلون عن يوفنتوس في صيف 2019: