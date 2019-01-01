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رابيو يقترب من يوفنتوس بعد الموافقة على شروط النادي

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Getty Images
يوفنتوس أصبح قريباً من التعاقد مع لاعب باريس سان جيرمان
بلال محمد    فيسبوك      تويتر

أفادت تقارير صحفية، إلى أن متوسط ميدان باريس سان جيرمان أدريان رابيو، وافق على شروط الانتقال المجاني إلى نادي يوفنتوس الإيطالي.

ووفقاً للتقارير فإن اللاعب الفرنسي سيوقع على العقد لخمس سنوات قادمة، مع راتب سنوي قيمته 7 مليون يورو في الموسم.

بالإضافة إلى أن إدارة السيدة العجوز، مستعدة لدفع 10 مليون يورو للاعب عند انتقاله، كرسوم تسجيل.

الفرنسي صاحب الـ 24، خارج حسابات فريقه منذ ديسمبر الماضي، حيث خرج باستمرار من قائمة الفريق، ولم يشارك منذ ذلك الحين.

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وارتبط اسم رابيو بالانضمام إلى صفوف مانشستر يونايتد، ولكنه يفضل الانتقال إلى السيدة العجوز، لتدعيم متوسط ميدان بطل الدوري الإيطالي.

الجدير بالذكر أن رابيو لعب مع باريس سان جيرمان لعب 14 مباراة بالموسم المنصرم في الدوري سجل خلالها هدفين وصنع هدفاً وحيداً.

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