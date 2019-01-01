أخبار انتقالات ليفربول | الصفقات الجديدة والمحتملة وكل شئ عن ميركاتو الريدز

يقدم لك جول كل ما تريد معرفته عن ليفربول في سوق انتقالات صيف 2019، الصفقات الجديدة والمحتملة وأبرز الراحلين عن الريدز

أحمد جمال

كان الصيف الماضي سعيداً على عشاق ليفربول حول العالم، حيث شهد تتويجهم ببطولة دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخ الفريق بعد انتصارهم بهدفين دون رد على توتنهام في النهائي، كما استطاع الريدز أن يُقدم موسماً جيداً على المستوى المحلي في بطولة الدوري والذي كاد أن يحمل لقب البطولة بعدما وصل للنقطة 97، ولكن حصد مانشستر سيتي اللقب بعد منافسه طويلة ووصولهم إلى النقطة 98.

ولكن على كل حال فجماهير الحُمر رغم عدم تحقيقهم سوى لبطولة دوري الأبطال إلا وأنهم سُعداء بالموسم وبالطبع يسعى كلوب لإحراز بطولة الدوري الإنجليزي الغابة عن الفريق مدة 29 عام، حيث كانت آخر دوري حققة الفريق في موسم 1989-1990.

يملك ليفربول حالياً تشكيلة رائعة من اللاعبين في كل مراكزه وبالنظر إلى ما يملكه الفريق فهم لن يحتاجوا إلى الكثير من الصفقات سوى بعض المراكز التي سيحتاج لوجود البديل المناسب خاصة في وسط الميدان

وفي هذا التقرير سنتعرف على جميع أخبار الريدز في الميركاتو الصيفي لعام 2019، ما هي الصفقات الجديدة؟ وما هي الصفقات المحتملة؟ ومن هم اللاعبين المستهدفين من إدارة الحُمر؟ ومن هم أبرز المرشحين للرحيل؟ وأكثر من ذلك.

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صفقات ليفربول الرسمية في سوق انتقالات صيف 2019

لم يقم ليفربول بإتمام أي صفقة حتى الآن، رغم وجود مؤشرات كثيرة تُشير بأن الفريق لن يخرج من سوق الانتقالات الصيفي دون أن يدعم الفريق بلاعبين جدد.

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صفقات ليفربول في صيف 2019:

اللاعب السعر الفريق السابق لا يوجد - -

ما هي الصفقات المحتملة لليفربول في سوق انتقالات صيف 2019؟

بالطبع لن يفوت ليفربول فرصة الانتقالات الصيفية دون أن يدعم صفوفه بلاعبين جدد، خاصة في مركز قلب الدفاع وخط وسط الفريق من أجل مواصلة تقدمهم والمنافسة على الألقاب المحلية خاصة الدوري الإنجليزي الممتاز الغائب عن الريدز لسنوات كثيرة.

ماتياس دي ليخت - أياكس

بالفعل الحُمر قد دخلوا الصراع للحصول على المدافع ماتياس دي ليخت رغم علمهم بأن الصفقة صعبة جدا خاصة لوجود أكثر من فريق يسعى للحصول على خدمات الشاب الهولندي الذي لمع نجمه الموسم الماضي سواء مع فريقة أياكس أمستردام أو مع منتخب هولندا، ويدخل الصراع ايضاً برشلونة وباريس سان جيرمان الذي رفع سعر اللاعب بصورة كبيرة مما يُصعب المهمة على خزينة ليفربول.

نيكولاس بيبي - ليل

الجناح الأيمن لفريق ليل الفرنسي يشغل أهتمام المدرب يورجن كلوب كثيراً، فالإفواري صاحب الـ24 عام قدم أداءً رائعاً الموسم الماضي سواء في الدوري الفرنسي أو مع منتخب بلاده، واستطاع أن يُسجل 22 هدفاً ويصنع 11 مع نادي ليل، وبحسب صحيفة 10 Sport أن خزينة النادي لن تسطتيع شراء اللاعب نظراً لمحاولة ليل لرفع سعر اللاعب بطريقة مبالغة وهو ما سيستدعي على ليفربول أن يتخلوا عن محمد صلاح لتأمين المبلغ، وهذا ما يضع الريدز في مأزق حقيقي للأختيار ما بين استكمال الصفقة من عدمه.

أدريان رابيو - باريس سان جيرمان

أدريان رابيو لاعب خط الوسط بفريق باريس سان جيرمان من ضمن أهتمامات مدرب الحُمر، ولكن الصراع قوي خاصة لدخول يوفنتوس في الصفقة وهو ما يصعب الأمور على ليفربول خاصة بعد أن أفادت تقارير صحفية بأن الفرنسي صاحب الـ24 عام يميل أكثر للإنتقال للدوري الإيطالي وهو ما يعني أنه ينوي الانتقال إلى السيدة العجوز إذا أكتملت شروط الصفقة.

ماركو أسينسيو​ - ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية من مجلة ESPN أن يورجن كلوب يسعى للدخول في صفقة انضمام اللاعب ماركو أسينسيو من ريال مدريد، خاصة وبعد أن صرح زين الدين زيدان وفقا لمجلة As انه يسعى للإستغناء عن اللاعب نظراً للصفقات الجديدة التي أتمها الملكي منذ فتح باب الانتقالات الصيفية والتي تُقدر بـ300 مليون يورو، ويسعى المدير الفني للميرنجي لتعويض هذه الصفقات بالتخلي عن بعض اللاعبين مثل الجناح الطائر لريال مدريد.

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الصفقات المحتملة لليفربول في سوق انتقالات صيف 2019:

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من هم الراحلون عن ليفربول في سوق انتقالات صيف 2019؟

هناك العديد من اللاعبين المتوقع رحيلهم عن ليفربول هذا الصيف والذين لم يقدموا الكثير منذ إنضمامهم للفريق، وبالفعل قد رحل حتى الآن 5 لاعبين ومن المتوقع أن يرحل المزيد قبل إنتهاء الميركاتو الحالي.

داني أنجز - ساوثهامبتون

أنضم المهاجم الإنجليزي داني أنجز إلى ليفربول في صيف 2015 وقد شارك في 14 مباراة سجل فيهم ثلاث أهداف فقط طوال مشواره مع الفريق حتى موسم 2017-18 ولم يستطع أن يُقنع الإدارة الفنية بمستواه، وهذا ما اضطر اللاعب لقبول فكرة الإعارة للمشاركة بصورة أكبر لذا فقد انتقل إلى ساوثهامبتون على سبيل الإعارة موسم 2018-19 مع إمكانية الشراء بعد إنتهاء الموسم، وشارك اللاعب مع فريقه الجديد في 24 مباراة سجل فيهم 7 أهداف قبل أن يقرر الفريق الإنجليزي شراء اللاعب من الريدز بصفقة تمت بقيمة 20 مليون يورو.

ألبيرتو مورينو - انتهاء العقد

المدافع ألبيرتو مورينو صاحب الـ26 بات وشيكاً على أن يصبح حراً بعد أن أنتهت مدة عقدة دون أن يُجدد له من قِبل إدارة الحُمر حتى الآن، ولذا فسيغادر اللاعب في بداية شهر يولو القادم.

دانييل ستوريدج - انتهاء العقد

لم يُقنع المهاجم الأمريكي صاحب الـ29 عام دانيل ستوريدج إدارة ليفربول بالتجديد له، ولذا فهو أيضاً من اللاعبين الراحلين عن الفريق في بداية الشهر القادم.

آدم بوجدان - إنتهاء العقد

لم يُشارك الحارس المجري آدم بوجدان سوى في مباراتين فقط منذ انضمامة لصفوف الريدز في 2015، حيث كانت الصفقة تُعد استثمارية أكثر منها فنية فمنذ انضمام اللاعب وهو يتم إعارته، فتمت إعارته أولا إلى ويجان أتلتيك الإنجليزي من عام 2016 وحتى 2018، ومن ثم إلى هايبرينيان الأسكتلندي في موسم 2018-19 ليعود اللاعب قبل إنتهاء مدة عقده بشهور ودون أن يُقنع إدارة الفريق بالتجديد له، ليصبح احد الراحلين عن الفريق بعد فتح سوق الانتقالات.

كونور راندال - إنتهاء العقد

لم يكن كونور راندال أكثر حظاً من سابقيه فالظهير الأيمن الإنجليزي لم يُشارك سوى في ثلاث مباريات فقط منذ انضمامة إلى ليفربول في 2015، وتمت إعارته في نفس الموسم إلى فريق شيروسبري تاون في الدرجة الإولى من الدوري الإنجليزي، ثم تمت إعارته مرة آخرى إلى الدوري الأسكتلندي في فرق هارت اوف ميدلوثيان موسم 2017-18، وفور عودته عاد مرة آخرى إلى دوري الدرجة الأولى بإنجلترا منضماً إلى فريق روكدال على سبيل الإعارة لتنتهي مدة عقدة دون تجديد.

الراحلون عن ليفربول في صيف 2019: