ليفربول يوافق مبدئيًا على إرسال صديق صلاح لميلان

أفادت التقارير الواردة من داخل "أنفيلد روود"، أن الإدارة الأمريكية المستحوذة على نادي ليفربول، في طريقها للموافقة على إرسال صديق محمد صلاح الصدوق إلى الدوري الإيطالي، وذلك لعدم حاجة المدرب الألماني يورجن كلوب لخدماته.

وترددت أنباء في العديد من الصحف الإيطالية عن اهتمام المدير الرياضي الجديد لميلان ريكي ماسارا بقلب دفاع أحمر الميرسيسايد ديان لوفرين، ليكون ضربته الأولى في الميركاتو الصيفي، بعد حصوله على منصبه الجديد في الروسونيري خلفًا للبرازيلي ليوناردو.

وتأكيدًا على صحة هذه الرواية، قال موقع "ليفربول إيكو" شبه الرسمي، إن المدير الرياضي للنادي مايكل إدواردز، لا يمانع فكرة خروج الدولي الكرواتي البالغ من العمر 30 عامًا، لكن بشرط الحصول على مبلغ لا يقل بأي حال من الأحوال عن 25 مليون جنيه إسترليني.

وعلم الموقع من مصادره داخل معقل أحمد الميرسيسايد، أن مسؤولي النادي الإيطالي يتفاوضون الآن مع نظرائهم الإنجليز، على أمل التوصل إلى اتفاق يضمن ذهاب مدافع ساوثامبتون السابق إلى "سان سيرو" مع فتح نافذة انتقال اللاعبين الصيفية.

إلى جمهور مانشستر يونايتد.. هل تريدوا أن يغادر بول بوجبا من النادي؟🤔pic.twitter.com/ECtfsZedkT — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 12, 2019

ولفت المصدر، أن إدارة أبطال أوروبا ليست على استعداد للاستماع لأي عرض قيمته تقل عن 25 مليون بعملة المملكة المتحدة، وذلك على الرغم من تقدم وصيف بطل العالم في السن، وأيضًا رسوم تحويله من ساوثامبتون إلى ليفربول قبل 5 سنوات، لم تتخط حاجز الـ20 مليون من نفس العملة.

وفي الختام، أرجع التقرير سبب ميل كلوب وإدارة ليفربول لبيع صديق صلاح، أولاً لوفرة الأسماء الجيدة جدا في مركزه، في مقدمتهم العملاق فيرجيل فان دايك، ومعه الكاميروني جويل ماتيب، الذي رد على كل المشككين بعروض أكثر من رائعة في النصف الثاني من الموسم المنقضي، بجانب جو جوميز، الذي يُجيد في مركزي قلب الدفاع والظهير الأيمن.

ثانيًا وهو الأهم، التخلص من لوفرين بعد فشله في وضع حد للعنة الإصابات، التي جعلت مشاركته في 10 مباريات متتالية بالقميص الأحمر شبه مستحيلة، قبل أن يخسر مكانه في تشكيلة كلوب الأساسية في الموسم الأخير، الذي ظهر خلاله في 18 من أصل 53 مباراة خاضها الفريق في مختلف مسابقات الموسم المنقضي.