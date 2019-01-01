مواجة نوريتش في الافتتاح تبشر ليفربول بلقب البريميرليج

الإعلان تم عن جدول موسم 2019-2020

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أسفرت قرعة البريميرليج لموسم 2019-2020 عن مواجهة افتتاحية ستجمع ليفربول مع نوريتش، مباراة ستدعو جماهير الريدز للتفاؤل بخصوص كسر النحس مع لقب المسابقة.

وسيلعب ليفربول أمام نوريتش مساء الجمعة 9 أغسطس أمام الصاعد الحديث وبطل الشامبيونشيب نوريتش سيتي على ملعب "أنفيلد".

تلك المواجهة ستعيد للأذهان موسم 1976-1977 عندما التقى نفس الفريقان في الجولة الافتتاحية على نفس الملعب وفاز الريدز بهدف نظيف.

بالتأكيد يورجن تعلم درس الموسم الماضي 👌

غير مسموح تمامًا بإهدار النقاط .. الدوري حُسم بنقطة واحدة 1⃣



أول مواجهات بطل أوروبا بالدوري للموسم المقبل 🔽🔴 pic.twitter.com/S9lrk9r46r — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 13, 2019

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في ذلك الموسم نجح ليفربول في تحقيق لقب الدوري الإنجليزي على حساب مانشستر سيتي، نفس الفريق الذي خسر أمامه لقب البريميرليج الموسم المنصرم.

وحقق سيتي لقب المسابقة بعد صراع استمر مع ليفربول حتى الجولة الأخيرة وتفوق عليه بفارق نقطة وحيدة.