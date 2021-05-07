أخبار ريال مدريد: حقيقة التعاقد مع لاوتارو واقتراب ثلاثي الفريق من تجديد عقودهم

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الجمعة 7 مايو 2021، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

كان ريال مدريد خاملًا جدًا في سوق الانتقالات الصيف الماضي، ولم يتعاقد فيه مع أي لاعب لأول مرة منذ 40 سنة، وأثر ذلك على نتائج الفريق بشكل كبير وسبب مشاكل بين الإدارة وزين الدين زيدان، حيث كان يتوقع الكثير خروج الريال من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا ، وهو الشيء الذي لم يحدث أبدًا في تاريخ نادي القرن.

في المقابل لا يتوقع أن يكون النادي الملكي نشط خلال فترة الانتقالات الشتوية بسبب الأزمة المالية التي سببها فيروس كورونا، والتي يعاني منها جميع الأندية على مستوى العالم، لكن ينتظر الجميع العديد من الصفقات المدوية للفريق الصيف القادم، حيث أن اللوس بلانكوس لم يضم أي نجم منذ مجيء هازارد من تشيلسي، والذي كان مخيبًا للآمال بسبب كثرة الإصابات.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار ريال مدريد اليوم الجمعة 7 مايو 2021، وما هي اهتمامات كبير العاصمة الإسبانية تمهيداً للتعاقد مع لاعبين جدد في سوق الانتقالات.

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أخبار ريال مدريد اليوم الجمعة 7 مايو 2021:

أوضح وكيل أعمال لاوتارو مارتينيز، مهاجم إنتر الإيطالي، حقيقة الأنباء التي ربطت انتقال موكله إلى صفوف ريال مدريد الصيف القادم.

وبحسب موقع fcinter1908، فإن وكيل أعمال اللاعب الأرجنتيني، أكد عدم وجود أي مفاوضات بينه وبين ريال مدريد، خلال الفترة الماضية، وأنه سيستمر مع النيراتزوري.

كشفت تقارير صحفية، أن إدارة ريال مدريد حددت سعر التخلي عن إيدين هازارد، لاعب الفريق بعد المستوى الذي ظهر به منذ انضمامه من تشيلسي وكثرة إصاباته.

وكانت الصحافة الإسبانية، أكدت أن إدارة الميرينجي ستتخلي عن هازارد، وستستمع للعروض المقدمة له الصيف المقبل، خاصة بعد الشكل الذي ظهر به في مباراة تشيلسي الأخيرة وضحكاته مع لاعبي البلوز عقب نهاية المباراة وخروج ريال مدريد من دوري أبطال أوروبا.

وبحسب صحيفة ABC الإسبانية، فإن ريال مدريد سيسمح للاعب البلجيكي بالرحيل عن صفوف الفريق، إن وصله عرض بقيمة 50 مليون يورو.

أوضحت تقارير صحفية، أن زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، قد يتلقى ضربة قوية في مباراة فريقه أمام إشبيلية بالجولة الـ 34 من الدوري الإسباني.

ويلعب ريال مدريد أمام الفريق الأندلسي، مباراة هامة ضمن السباق على الليجا، يوم الأحد المقبل، سيدخلها الفريق تحت شعار لا بديل عن الفوز.

وبحسب صحيفة ماركا الإسبانية، فإن رافييل فاران مدافع الفريق من المتوقع غيابه عن اللقاء بسبب الإصابة، وفي سياق متصل قد يغيب الثلاثي سيرجيو راموس، فينيسيوس جونيور، وفالفيردي عن اللقاء بسبب الإصابة، وسيتعين على زيدان الانتظار حتى مران الغد للوقوف على الموقف النهائي لمشاركة الرباعي.

أوضحت تقارير صحفية، أن إدارة ريال مدريد تستعد لتجديد عقود ثلاثة من نجوم الفريق خلال الفترة المقبلة، وعلى رأسهم كريم بنزيما.

وبحسب صحيفة ABC، فإن إدارة الميرينجي، ستعمل في الفترة المقبلة، على تجديد عقد مهاجم الفريق كريم بنزيما حتى عام 2023 وزيادة راتبه، بينما ستجدد عقد كارفاخال حتى عام 2024 وتقدم له زيادة في الراتب، وستعرض على لوكاس فاسكيز عرضًا لتجديد عقده حتى عام 2024، مع إمكانية تجديد عام إضافي وزيادة في الراتب.