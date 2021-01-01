أخبار الانتقالات: وكيل حكيمي يرحب ببايرن ولكن، ومانشستر سيتي يحدد بديل فيرناندينيو

تحدث أليساندرو فلورينزي، لاعب باريس سان جيرمان، عن مستقبله وأكد أن لم يتم حسمه بعد.

الظهير الإيطالي رحب باهتمام إنتر أو البقاء في باريس، وهو الذي يلعب مع الأخير على سبيل الإعارة الموسمية من روما.