أخبار الهلال اليوم | مشاركة رينان لودي بشرط .. وحقيقة قيد نيمار في القائمة المحلية!

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار نادي الهلال السعودي، اليوم الجمعة 13 سبتمبر 2024، وما يدور حول الفريق.
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مشاركة رينان لودي بشرط
قرر البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني للهلال، تحديد مشاركة الظهير الأيسر البرازيلي رينان لودي، في مباريات الفريق في دوري روشن السعودي، خلال الفترة المُقبلة.
وأفادت صحيفة "الرياضية"، أن مشاركة لودي في دوري روشن، باتت متوقفة على غياب أحد اللاعبين الأجانب الباقين، لأي سبب، وفق قانون اتحاد الكرة، باشتراط مشاركة 8 أجانب فقط في المباراة لكل فريق.
وتضم قائمة أجانب الهلال بعد الميركاتو الصيفي، كلًا من المغربي ياسين بونو، السنغالي خاليدو كوليبالي، الرباعي البرازيلي رينان لودي، نيمار جونيور، مالكوم أوليفيرا، ولاعب المواليد ماركوس ليوناردو، الثنائي الصربي سيرجي سافيتش، أليكساندر ميتروفيتش، الثنائي البرتغالي روبن نيفيش، جواو كانسيلو.
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