أخبار الهلال اليوم | مشاركة رينان لودي بشرط .. وحقيقة قيد نيمار في القائمة المحلية!

نُقدم لكم أبرز أخبار نادي الهلال اليوم الجمعة 13 سبتمبر 2024م

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار نادي الهلال السعودي، اليوم الجمعة 13 سبتمبر 2024، وما يدور حول الفريق.

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مشاركة رينان لودي بشرط

قرر البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني للهلال، تحديد مشاركة الظهير الأيسر البرازيلي رينان لودي، في مباريات الفريق في دوري روشن السعودي، خلال الفترة المُقبلة.

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وأفادت صحيفة "الرياضية"، أن مشاركة لودي في دوري روشن، باتت متوقفة على غياب أحد اللاعبين الأجانب الباقين، لأي سبب، وفق قانون اتحاد الكرة، باشتراط مشاركة 8 أجانب فقط في المباراة لكل فريق.

وتضم قائمة أجانب الهلال بعد الميركاتو الصيفي، كلًا من المغربي ياسين بونو، السنغالي خاليدو كوليبالي، الرباعي البرازيلي رينان لودي، نيمار جونيور، مالكوم أوليفيرا، ولاعب المواليد ماركوس ليوناردو، الثنائي الصربي سيرجي سافيتش، أليكساندر ميتروفيتش، الثنائي البرتغالي روبن نيفيش، جواو كانسيلو.

أكد الإعلامي وليد الفراج، أن تأخر إعلان نتائج مشروع التوثيق لكرة القدم السعودية، سببه الخوف من رد فعل الأندية والجماهير.

وجه الناقد الرياضي تركي السهلي، اتهامًا إلى رائد إسماعيل، المدير التنفيذي لنادي النصر، بالتباطؤ في إنهاء صفقة الظهير الأيسر متعب الحربي، الذي انتقل إلى صفوف الهلال، في الميركاتو الصيفي الماضي، بعد أن كان قريبًا من ارتداء قميص (فارس نجد).

تخوض الفرق موسم 2024-2025 محملة بالعديد من اللاعبين الكبار ممن تنتهي عقودهم العام المقبل.

رد المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد، على أنباء "عودته" لقيادة منتخب السعودية الأول لكرة القدم، خلال الفترة القادمة.

GOAL

ما إن انتهينا من تحليل مواجهة السعودية والصين الأخيرة من الناحية الفنية وانتقاد الإيطالي روبرتو مانشيني؛ المدير الفني للأخضر، حتى تصدر "القائد" سالم الدوسري المشهد..

ينتظر جمهور كرة القدم العربية والسعودية بشغف، بل ودون مبالغة، الكرة العالمية كلها، انطلاق مسابقة دوري روشن السعودي 2024-2025 بعد أن أصبحت الكرة السعودية من بين وجهات التشجيع الأبرز في العالم.

"نيمار أم رينان لودي؟!".. الجميع يتساءل عن هوية الأجنبي الذي سيقوم نادي الهلال السعودي، بقيده في قائمة الفريق الأول لكرة القدم، حتى الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2025"، من بين هذا الثنائي البرازيلي.