"عودتي إلى السعودية سرية وسعود عبدالحميد سيفاجئكم" .. هيرفي رينارد يرد على خلافة روبرتو مانشيني!

هيرفي رينارد يخرج عن صمته..

رد المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد، على أنباء "عودته" لقيادة منتخب السعودية الأول لكرة القدم، خلال الفترة القادمة.

رينارد البالغ من العمر 55 سنة، أشرف على تدريب الأخضر السعودي، في الفترة من يوليو 2019 إلى مارس 2023، قبل الرحيل لقيادة منتخب فرنسا للسيدات.

وفي الأيام القليلة الماضية، ترددت أنباء عن إمكانية عودة المدير الفني الفرنسي مجددًا؛ خاصة بعد المستويات السيئة للمنتخب السعودي، تحت قيادة المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني.

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وعن ذلك يقول رينارد في تصريحات مع صحيفة "الرياضية"، مساء اليوم الخميس: "عودتي لتدريب السعودية؟!.. هذا شيء خاص، لا أستطيع الإجابة عن هذا السؤال السري".

واعترف هيرفي رينارد أن قرار رحيله عن الأخضر السعودي، كان صعبًا للغاية؛ حيث أراد الاستمرار في منصبه، ولكنه لم يستطع في نفس الوقت، تضييع فرصة تدريب منتخب بلاده - فرنسا للسيدات -، في دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024".



وأضاف: "فرصة تدريب منتخب الوطن في الأولمبياد، لن تتكرر أبدًا؛ ونظرًا لأنه كان من المستحيل العمل في الوظيفتين بنفس الوقت، كان لزامًا عليّ الرحيل عن السعودية".



ذكرياته مع الأخضر واحتراف سعود عبدالحميد



وكشف رينارد عن أنه لا يزال يتابع جميع مباريات منتخب السعودية ودوري روشن للمحترفين، مؤكدًا على أن علاقته مع المسؤولين وخاصة ياسر المسحل، رئيس اتحاد الكرة المحلي، أكثر من رائعة.



وعن ذكرياته مع الأخضر.. أشار رينارد إلى أن الفوز على منتخب الأرجنتين، في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العالم "قطر 2022"، كان أمرًا جنونيًا ولا يصدق.



وتابع: "كنا نتوقع بعد الفوز على الأرجنتين - التي توّجت باللقب فيما بعد -، أن نحقق شيئًا كبيرًا؛ لكن جاءت الخسارة أمام بولندا في الجولة الثانية، رغم أننا قدمنا مستوى أكثر من رائع".



وعلى جانب آخر.. توقع هيرفي رينارد نجاحًا باهرًا للنجم الدولي السعودي سعود عبدالحميد، في الملاعب الأوروبية؛ قائلًا: "إنه لاعب يحب أن يطور نفسه باستمرار".



وشدد المدير الفني الفرنسي على أن سعود، قادر على اللعب مع أكبر الأندية في مسابقة دوري أبطال أوروبا؛ حيث سيفاجئ الجميع بمستواه الفني.

جدير بالذكر أن عبدالحميد البالغ من العمر 25 سنة، انتقل من الهلال السعودي إلى فريق العاصمة الإيطالية روما، خلال صيف العام الحالي، مقابل 2.5 مليون يورو تقريبًا، وبعقد يمتد حتى 30 يونيو 2028.