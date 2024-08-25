أخبار الهلال اليوم | "بعوضة" تحرج جيسوس وتطور صادم في صفقة نجم آيندهوفن!

نُقدم لكم أبرز أخبار نادي الهلال اليوم الأحد الموافق 25 من أغسطس 2024م

ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي الهلال السعودي، اليوم الأحد الموافق الخامس والعشرين من أغسطس 2024م، وما يدور حول الفريق.

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كشف الإعلامي الرياضي عبد الرحمن الجماز، عن تفاصيل جديدة حول اقتراب سعود عبد الحميد، ظهير فريق الكرة بنادي الهلال، من الانتقال إلى صفوف روما الإيطالي، موضحًا حقيقة تدخل الإيطالي روبرتو مانشيني، المدير الفني للمنتخب السعودي، من أجل المساهمة في إتمام صفقة أول لاعب سعودي في تاريخ الدوري الإيطالي.

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رغم رفض عرضه من جانب اللاعب وناديه، إلا أن الهلال أحيا اهتمامه من جديد بالتعاقد مع جوهان باكايوكو نجم آيندهوفن الهولندي، معولًا على ورقة رابحة سيستخدمها خلال المفاوضات ولكن هل هي رابحة فعلًا؟

على هامش مواجهة الهلال أمام الأخدود، كان هناك لقطة إنسانية بطلها على البليهي؛ مدافع الزعيم، الذي التقى بزميله في مرحلة الثانوية بالمدرسة.

كشف البرتغالي جورج جيسوس المدير الفني لفريق الهلال، عن رأيه في رحيل سعود عبد الحميد ظهير الفريق، مؤكدًا على أنه يستطيع تعويض أي لاعب.

شفي لقطة مفاجئة من جانب البرتغالي جورج جيسوس المدير الفني لفريق الهلال، قام بضرب أحمد موسى مترجم الفريق بسبب "بعوضة" خلال المؤتمر الصحفي عقب لقاء الأخدود.

"نتيجة طبيعية ومتوقعة" .. هذا ما ستقوله حينما تعلم أن الهلال انتصر على الأخدود بثلاثية دون رد، في افتتاحية مبارياته ببطولة دوري روشن السعودي 2024-25، ولكن إذا شاهدت المباراة ستعرف أن السيناريو الذي حدث يحتاج إلى مناقشة سريعة.

أثار الحكم السويسري فيداي سان، الذي يقود مباراة الأخدود والهلال، جدلًا واسعًا، حول لقطة شهدها اللقاء، وكان بطله هو محمد القحطاني، لاعب الأزرق، الذي ارتكاب مخالفة كانت تستحق النظر.