"الدليل نيمار ومالكوم" .. جورج جيسوس يعلق على تأثر الهلال بعد رحيل سعود عبدالحميد

جيسوس يتحدث عن احتراف سعود عبد الحميد

كشف البرتغالي جورج جيسوس المدير الفني لفريق الهلال، عن رأيه في رحيل سعود عبد الحميد ظهير الفريق، مؤكدًا على أنه يستطيع تعويض أي لاعب.

وأصبح سعود عبد الحميد على أعتاب الانتقال بشكل رسمي إلى روما الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

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وقال جيسوس خلال المؤتمر الصحفي عقب مواجهة الأخدود وفقًا لصحيفة "الشرق الأوسط": "لن نتأثر بغياب سعود عبد الحميد، وقيمة الفريق في المجموعة".

وتابع: "سنجد حلول لهذا الأمر، والدليل على ذلك أننا استطعنا تعويض غياب نيمار الموسم الماضي، وحافظنا على قيمة الفريق، واليوم غاب مالكوم وتمكنا من تعويضه".

واختتم جيسوس تصريحاته قائلًا: "أمامنا مسؤولية كبيرة من أجل الحفاظ على بطولة دوري روشن، ونستهدف المنافسة على كل البطولات، وفريقنا لا يعرف الهزيمة منذ 46 مباراة محلية، وهذا رقم جيد جدًا لنا".

وحقق الهلال الفوز على الأخدود بثلاثية دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء السبت، بالجولة الأولى ضمن منافسات دوري روشن السعودي.