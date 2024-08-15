أخبار النصر اليوم | قصة طرد بروزوفيتش لن تنتهي .. وكريستيانو رونالدو يقرر تحدي الهلال

نُقدم لكم أبرز أخبار نادي النصر اليوم الخميس الموافق 15 أغسطس 2024م

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار نادي النصر السعودي، اليوم الخميس الموافق الخامس عشر من أغسطس 2024م، وما يدور حول الفريق.

تحرك نادي النصر بشكل رسمي، من أجل إلغاء الكارت الأحمر الذي حصل عليه النجم الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش لاعب وسط الفريق ضد التعاون، حتى يتمكن من المشاركة ضد الهلال بنهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي.

"متى يعتزل كريستيانو رونالدو؟" .. هو السؤال الذي يُثير حيرة جميع عشاق الرياضة في العالم، فقد وصله إلى عامه الـ39 ومازال قادرًا على العطاء بقوة مع فريقه النصر السعودي ومنتخب بلاده البرتغال.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

حرص البرتغالي جورج جيسوس المدير الفني لفريق نادي الهلال، على التواجد بمدرجات ملعب الأمير سلطان بن عبد العزيز "المحالة"، من أجل متابعة مباراة النصر ضد التعاون، ولكن يبدو أن تسبب في إزعاج أحد جماهير العالمي.

أعرب الناقد الرياضي عبد الله فلاته، عن أمنيته بانتقال اثنين من نجوم نادي النصر، إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، قبل غلق باب الميركاتو الصيفي، في الثاني من سبتمبر المُقبل.

طالب الإعلامي الرياضي بندر الدبيخي، بتكرار سيناريو الهلال، من أجل إنقاذ النصر من فقدان خدمات الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، لاعب وسط الفريق، قبل نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي.

سخر الإعلامي خالد الشنيف من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر، بعد لقطته خلال مواجهة التعاون، في نصف نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي.

كشف المستشار التحكيمي عبد الله القحطاني، عن الحالة الوحيدة التي من الممكن أن تلغي قرار طرد الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش لاعب وسط النصر ضد التعاون.

كشف الخبير التحكيمي فهد المرداسي عن أن النجم الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش لاعب وسط نادي النصر، لا يستحق الطرد ضد التعاون، والغياب أمام الهلال.

حضر البرتغالي جورج جيسوس؛ المدير الفني للهلال، مواجهة النصر والتعاون في نصف نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي، من مدرجات استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية "المحالة".

اعتبر البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، أن تأهل "العالمي" إلى نهائي بطولة كأس السوبر السعودي 2024-2025، أمر طبيعي للغاية.

تتجه أنظار عشاق الكرة السعودية إلى استاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية، لمتابعة ديربي الرياض بين الهلال والنصر، لمعرفة هوية بطل كأس السوبر السعودي 2024-2025.

"الوديات لا تعني أي شيء".. هذا ما أثبته الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر أمام التعاون، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات نصف نهائي كأس السوبر السعودي، للموسم الرياضي الجديد 2024-2025.