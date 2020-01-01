أخبار النصر اليوم | رحيل الماس وبخاري، وسبب غياب حمدالله

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 13 أكتوبر

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، وعاد من جديد مطلع أغسطس الجاري.

وتتصدر استعدادات النصر وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه روي فيتوريا وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 13 أكتوبر 2020 ...

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العين يتعاقد مع حارس مرمى ثانٍ من النصر

لم يكتف فريق العين الصاعد حيدثًا لدوري المحترفين السعودي بالتعاقد مع حارس مرمى النصر "صالح الوحيمد"، بل أنهى خلال الساعات الأخيرة ضم زميله في العالمي "أمين بخاري" بنظام الإعارة.

وأوضحت صحيفة الرياضية السعودية أن النصر اشترط على العين منح بخاري صاحب الـ22 عامًا عددًا محددًا من المباريات طيلة الموسم لضمان حصوله على فرصة اللعب في بطولة رسمية، خاصة في ظل صعوبة منحه تلك الفرصة مع بقاء براد جونز مع الفريق ومستواه الممتاز.

بخاري كان قد انضم للنصر هذا الصيف عقب نهاية عقده مع الاتحاد، وقد لعب مع مختلف المنتخبات السعودية للشباب.

لماذا يغيب حمدالله عن تدريبات النصر؟

أفادت مصادر صحفية أن غياب عبد الرزاق حمدالله عن تدريبات النصر الحالية استعدادًا لانطلاق الدوري السعودي يأتي بالاتفاق مع الإدارة والمدرب روي فيتوريا.

إذ حصل اللاعب على إجازة حتى 17 أكتوبر القادم قبل مغادرته إلى بلاده، وذلك تقديرًا لبقائه في الرياض طوال فترة توقف النشاط الرياضي نظرًا لجائحة كورونا.

الباطن يُعلن تعاقده مع نايف الماس من النصر

أعلن الباطن رسميًا تعاقده مع مدافع النصر نايف الماس رسميًا لموسم واحد على سبيل الإعارة.

وقد أبدى روي فيتوريا المدير الفني للعالمي عدم حاجته للمدافع صاحب الـ20 عامًا وصعوبة منحه فرصة اللعب في ظل تواجد الرباعي عبد الإله العمري ومايكون بيريرا وعبد الله مادو وعلي لاجامي.

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