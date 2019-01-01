أخبار انتقالات الشارقة | الصفقات الجديدة والمحتملة وكل شئ عن ميركاتو الملك

يقدم لك جول دليلك الكامل عن الشارقة في سوق انتقالات صيف 2019، الصفقات الجديدة والمحتملة، أبرز الراحلين، وكل ما تريد معرفته عن ميركاتو الملك

ماجد جزر

لم يُقدم نادي العين الإماراتي المستوى المأمول على الصعيدين المحلي والقاري خلال الموسم المنُقضي 2018\2019، حيث خرج زعيم الكرة الإماراتية بنتائج غير مرضية لجماهيره.

البنفسجي فشل بشكل غير مقبول في دوري أبطال آسيا وتذيل ترتيب المجموع الثالثة، كما أنه تواجد في المركز الرابع بترتيب دوري الخليج العربي، وفسل في تحقيق لقب الكأس ليخرج من الموسم خالي الوفاض.

هذا الاخفاق جعل جماهير العين تثور عبر مواقع التوصل الاجتماعي وتُطالب بالتغيير، وهو ما حدث بالفعل حيث قرر الشيخ هزاع بن زايد تغيير إدارة النادي، فالعديد من الأمور التي حدثت داخل جدران نادي العين وضعت الفريق في مكانه أقل من التي تنتظرها جماهير الزعيم.

وشهد مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، تواجد الدكتور مطر راشد محمد الدرمكي، رئيساً، وخالد عبدالله حمر عين الظاهري، نائباً للرئيس، وعضوية كل من مطر غمران عبيد الظاهري، وسالم محمد حميد سالم الجنيبي وماجد حمد عبدالله سلطان العويس.

إدارة الفريق الجدية كانت في الوعد وعملت بقوة خلال الفترة الماضية من أجل إعادة الفريق إلى منصات التتويج مُجددًا وهو ما اعتادت عليه جماهير الزعيم.

أعلن الشارقة عن إتمام ثلاثة صفقات حتى الآن على الرغم أن سوق الانتقالات الحالي لازال في بدايته..

عزز نادي الشارقة، بطل دوري الخليج العربي الإماراتي للمحترفين لكرة القدم، صفوف فريقه الأول، بصفقة مزدوجة، لتعويض رحيل الكثير من لاعبيه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ونجح الشارقة في التعاقد مع لاعبي الوحدة، سالم سلطان (26 عاما)، ومحمد عبد الباسط (23 عاما)، في صفقة قدرت قيمتها بـ 6 مليون درهم، ضمن سعي إدارة الشارقة لتدعيم كافة مراكز الفريق.

وكانت شركة نادي الوحدة لكرة القدم قد أكدت في وقت سابق في بيان رسمي عن توصلها إلى اتفاق مع إدارة نادي الشارقة ينصّ على بيع عقود اللاعبَين سالم سلطان ومحمد عبد الباسط، وانتقالهما بصفه نهائية إلى نادي الشارقة.

كما تعاقد الشارقة مع لاعب الوحدة طارق الخديم (29 عاماً) بصفقة انتقال حر لمدة 3 سنوات، ليُمثل الملك بداية من الموسم المُقبل 2019\2020.

ويأمل الشارقة في الاستفادة بهذا الثلاثي بشكل كبير خلال الموسم المُقبل، حيث يُعدوا إضافات قوية للفريق بكل تأكيد.

ويبدأ الشارقة حملة الدفاع عن لقبه في الدوري الإماراتي عندما يلاقي خورفكان الصاعد حديثًا.

صفقات الشارقة في صيف 2019:

اللاعب الفريق السابق طارق الخديم الوحدة - الإمارات سالم سلطان الوحدة - الإمارات محمد عبدالباسط الوحدة - الإمارات

ما هي الصفقات المحتملة لنادي الشارقة في سوق انتقالات صيف 2019؟

بالتأكيد ستواصل إدارة الشارقة الصفقات خلال الميركاتو الصيفي الحالي، ولكن حتى الآن لم تتحدث سوى تقارير صحفية منذ أسابيع عن دخول نادي الشارقة الإماراتي في سباق التعاقد مع المهاجم الكاميروني ليندر تاوامبا مهاجم نادي التعاون السعودي.

وأشارت التقارير إلى أن إدارة الشارقة دخلت سباق التعاقد مع اللاعب ليتنافس مع مواطنه نادي العين الإماراتي الذي يستهدف ضم اللاعب.

اللاعب قدم أداء فني أكثر من رائع رفقة سكري القصيم في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وسجل 21 خلال أول موسم له مع الفريق.

وفي نفس الإطار، أقتربت إدارة الشارقة من التوصل لاتفاق مع محمد فوزي لاعب الجزيرة للانضمام إليه بدءً من الموسم القادم.

وأوضحت التقارير الصحفية المتابعة لسوق الانتقالات في دوري الخليج العربي الإماراتي أن الشارقة توصل لاتفاق مع فوزي على كافة تفاصيل العقد وأن اللاعب سيخضع للفحوصات الطبية المعتادة خلال الـ48 ساعة القادمة قبل توقيع العقود النهائية.

الصفقات المحتملة للشارقة في سوق انتقالات صيف 2019:

اللاعب الفريق المنتخب محمد فوزي الجزيرة الإماراتي الإمارات ليندر تاوامبا التعاون السعودي الكاميرون

من هم الراحلون عن الشارقة في سوق انتقالات صيف 2019؟

ويلتون سواريز

حسم نادي الوصل صفقة التعاقد مع البرازيلي ويلتون سواريز، مهاجم الشارقة، ليدافع عن ألوان الفريق في الموسم المقبل، وجاء الإعلان بعد تعثر إجراءات التعاقد مؤخرا، بسبب خلاف بين وكيل اللاعب وإدارة النادي، في اللحظات الأخيرة.

وسيمثل سواريز (32 عامًا)، ثاني هدافي النسخة الأخيرة من دوري الخليج العربي، برصيد 20 هدفا، دعما قويا للهجوم الوصلاوي في الموسم الجديد.

وكان سواريز، ثاني هدافي الدوري الإماراتي برصيد 20 هدفا، وبفارق 7 أهداف عن تيجالي، مهاجم الوحدة، قد وقع للوصل خلال خلافه مع إدارة الشارقة على تجديد تعاقده، حيث طلبت إدارة الشارقة تمديد التعاقد لموسمين فقط، وأصر اللاعب على 3 مواسم ليُقرر الرحيل عن الفريق.

معتصم ياسين

نادي الفجيرة ضم المهاجم المصري من أصل فلسطيني، معتصم ياسين، قادمًا من الشارقة، في صفقة انتقال حر، ليدافع عن ألوان الفريق الأول في الموسم المقبل، ويتم قيد اللاعب في فئة مواليد الإمارات، ضمن قائمة الفجيرة في الموسم المقبل، والذي ينافس فيه بدوري الخليج العربي للمحترفين.

وتمنى معتصم ياسين، أن يوفق في خطوته المقبلة مع الفجيرة، موجهًا شكره للشارقة على السنوات التي قضاها مع النادي، منوهًا أن لكل فريقه طموحاته وأهدافه.

وكان الشارقة قد ودع مؤخرًا لاعبيه راشد أحمد ومحمد إبراهيم، وشكرهم على كل ما قدموه للشارقة خلال فترة تواجدهم في صفوف الفريق، وتمنى لهم التوفيق في تحدياتهم الجديدة مع الأندية الأخرى التي انتقلوا إليها.

الراحلون عن الشارقة في صيف 2019:

اللاعب الفريق ويلتون سواريز الوصل - الإمارات معتصم ياسين الفجيرة - الإمارات راشد أحمد محمد إبراهيم