الشارقة والعين وأبرز الفرق المرشحة للفوز بدوري الخليج العربي

تنطلق أولى جولات دوري الخليج العربي الإماراتي في 19 سبتمبر

فيسبوك تويتر ماجد جزر

كشفت لجنة دوري المحترفين عن المواعيد الخاص بالموسم الكروي الجديد بالإمارات 2019-2020، والذي يبدأ ببطولة كأس الخليج العربي في 22 أغسطس المقبل وتنطلق أولى جولات دوري الخليج العربي الإماراتي في 19 سبتمبر، ويختتم الموسم في 18 مايو عام 2020.

الموسم الماضي تمكن الشارقة من العودة إلى منصات التتويج مجدداً بعد أن فاز بدوري الخليج العربي للمرة السادسة في تاريخه بعد منافسة شرسة من شباب الأهلي دبي الذي قدم موسماً رائعاَ توج فيه بمسابقة الكأس، وهو اللقب الأول للفريق منذ عام 1996.

مما لا شك فيه، لن يقبل فريق العين بتكرار الموسم الماضي الذي تأهل فيه بصعوبة شديدة لدوري أبطال آسيا بعد أن تساوى مع الوحدة في عدد النقاط وهو 46 وتأهل بفضل التفوق في المواجهات المباشرة بعد أن خسر ضدهم في الجولة الأخيرة من عمر الدوري بهدف نظيف.

حصول الشارقة على لقب الدوري الموسم الماضي سيمثل تحدي كبير لجميع الأندية الطامح في الحصول على اللقب حيث فتح ذلك المجال للجميع من أجل الحصول على اللقب الغالي.

وفي هذا التقرير يستعرض لكم جول المنتخبات المرشحة لتحقيق لقب دوري الخليج العربي :

الفرق المرشحة للفوز بدوري الخليج العربي موسم 2019-20

بالتأكيد يأتي نادي الشارقة على رأس هذه القائمة خاصة وإنه يدخل البطولة كحامل للقب، واستهل بطل دوري الخليج العربي موسم 2018-2019 إعداده للموسم الجديد 2019 - 2020 اليوم، عبر التجمع الداخلي للاعبين مع الفحص الطبي والذي يستمر لمدة 3 أيام بإشراف الجهاز الطبي بالنادي، على أن تبدأ التدريبات غداً بصالة الجمنازيوم والملعب الفرعي بإستاد خالد بن محمد تحت إشراف المدرب عبد العزيز العنبري وطاقمه المعاون، والتي تستمر حتى موعد السفر إلى المعسكر الخارجي بهولندا في 20 الجاري والذي يستمر لمدة 20 يوماً.

الشارقة دعم صفوفه باللاعب طارق أحمد من نادي الوحدة، جدد عقد اللاعب حمد إبراهيم حتى عام 2021، ولكن من المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة تعاقدات جديدة لصفوف الفريق، ومن المميز الحفاظ على قوام الفريق والمدير الفني المحلي عبدالعزيز العنبري الذي اكتسب ثقة كبيرة بالحصول على اللقب الموسم المضي.

نادي العين تعرض لصدمة كبيرة الموسم الماضي بالإخفاق على جميع الأصعدة محليًا وقاريًا، ولهذا السبب عملت إدارة البنفسجي بكل قوة من أجل، وقامت إدارة الزعيم بعقد العديد من الصفقات، ومنها

كايو كانيدو صاحب الخبرات الطويلة في بطولة الدوري مع الوصل، وكذلك ضمت عبدالرحمن مزيان، لابا كودجا، محمد شاكر، محمد جمال، محسن عبدالله وكان العين، قد نجح في الحفاظ على جميع نجومه الذين سعى لتجديد عقودهم في الفترة الأخيرة، بالتجديد مع حارس المرمى خالد عيسى وأحمد برمان وبندر الأحبابي وريان يسلم ومحمد أحمد حتى عام 2024 كما تم التجديد مع محمد عبد الرحمن حتى عام 2023، والياباني شيوتاني حتى عام 2021، وبالتأكيد بعد كل هذه الأسماء فمن المنطقي أن نرى العين منافسًا قويًا على لقب الدوري في الموسم الجديد.

الفريق الأخر معنا هو شباب الأهلي، وكانت جماهير الفريق قد عبرت عن قلقها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من تأخر النادي في إكمال صفقات اللاعبين الأجانب، المطلوب التعاقد معهم لدعم صفوف الفريق الأول للكرة بالنادي في الموسم الجديد.

وخسر النادي صفقة اللاعب البرازيلي كينو لاعب نادي بيراميدز المصري والذي انتقل إلى نادي الجزيرة في اللحظات الأخير.

أشارت جماهير الفريق، إلى أنه في الوقت الذي تعلن فيه باقي الأندية بشكل شبه يومي عن صفقات جديدة قبل بدء معسكرات الإعداد الخارجي للموسم المقبل.

لم يعقد شباب الأهلي أي صفقات، مع أن المطلوب التعاقد مع ثلاثة لاعبين أجانب، بعد قرار إدارة النادي الإبقاء على البرازيلي لوفانور، والاكتفاء باللاعبين المواطنين لدى النادي.

وعلى الرغم من هذه المقدمة الطويلة إلا ان الفريق يمتلك العديد من العناصر القوية التي ساهمت في الحصول على لقب الكأس، وكذلك نافست بشكل قوي على لقب الدوري.

نادي الجزيرة (فخر أبو ظبي) يستحق التواجد بهذه القائمة، نظرًا لتواجد العديد من العناصر المميزة من الفريق سواء محليًا أو من ناحية الأجانب، فيكفي القول أن الفريق يمتلك بين صفوفه الثنائي الأخطر في المسابقة علي مبخوت وخلفان مبارك، وهي أفضل ثنائية هجومية على الصعيد المحلي في بطولة الدوري، وانضم لهم اللاعب البرازيلي كينو من نادي بيراميدز والذي سيكون أحد أخطر اللاعبين في الدوري الإماراتي الموسم المُقبل نظرًا للمهارات الخاصة التي يمتلكها على الصعيد الفردي.

وبالتأكيد لا يُمكن إغفال تواجد نادي الوحدة في هذه القائمة خاصة وأن الفريق يمتلك لاعبين على طراز عالي جدًا، على رأسهم القائد والمخضرم إسماعيل مطر، والهداف الرائع سبيستيان تيجالي صاحب الأرقام القياسية في دوري الخليج العربي، بجانب البرازيلي ليوناردو دا سيلفا، وضم الفريق مؤخرًا اللاعب نيكولاس ميليسي صاحب الأداء الراقي من نادي الظفرة في منطقة وسط الملعب، والذي قدم أداءً مميزًا رفقة نادي الهلال السعودي منذ موسمين وتأهل معهم إلى نهائي دوري أبطال آسيا.

فرق الصف الثاني المرشحة للفوز بدوري الخليج العربي موسم 2019-2020

هذه القائمة تشهد تواجد العديد من الأندية صاحبة التاريخ العريق والإمكانيات الفنية المميزة ولكنها تأتي في الدرجة الثانية كمرشحين للحصول على اللقب خلال الموسم الجديد 2019\202، وهذا الأمر لا يُقلل منها بالتأكيد فهي أحوال كرة القدم التي من الممكن أن نشُاهد فيها كل الاحتمالات.

هذه القائمة تشهد تواجد ناديين فقط، وهما ناديي الوصل والنصر، الفريق الوصلاوي تحت قيادة المدير الفني الروماني لورينتو ريجيكامب يبقى صاحب فرص كبيرة للتواجد في المربع الذهبي، وفي حال جلب تعاقدات قوية فأن الفريق قد نراه ضمن الأقوى، ولكن حتى الآن لم يُظهر الفريق هذا الأمر في الميركاتو الصيفي خاصة بعد التخلي عن لاعبه البرازيلي كايو لينتقل إلى نادي العين، وكانت الإدارة قد ضمت اللاعب البرازيلي لوكاس جالفاو من انجلوشتاد الألماني لمدة موسمين خلال فترة الانتقالات الحالية الوصل نجح في تعزيز دفاع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي استعدادا للموسم الجديد، وكانت الإدارة قد نجحت في ضم المحترف البرازيلي ويلتون سواريز مهاجم نادي الشارقة.

الفريق الأخر هو نادي النصر، وبالتأكيد بعد دعم الفريق بأكثر من لاعب خلال الميركاتو الصيفي قد نراه في مكانه الطبيعي بعد الموسم المخيب للآمال خلال الموسم الماضي، وتعاقدت إدارة النادي مع صانع الألعاب البرتغالي توزي (26 عامًا)، كما ضمت المدافع البرازيلي جلوبير دوس سانتوس (19 عاماً)، قادماً من نادي بوتافوجو البرازيلي، بعقد يمتد 4 سنوات.

وفي الإطار نفسه تمسكت إدارة النادي باللاعب خليفة مبارك، وأكدت على بقاءه واللعب في صفوف فريق آخر خلال الموسم المقبل.

ويعمل النصر على إعادة بناء فريقه، ويدعم صفوفه بدماء جديدة، سعياً للمنافسة على ألقاب البطولات المحلية في الموسم المقبل.

فرق فرصها ضعيفة في الحصول على لقب دوري الخليج العربي موسم 2019-2020

الطموح في المنافسة أمل مشروع للجميع خاصة بعد ما فعله الشارقة في الموسم الماضي وقد نرى أحد هذه الفرق في المقدمة ويصنع المفاجأة، ولكن بحكم منطقية كرة القدم فهناك عوامل تضعك في قمة الترشحات أو لا.

هذه القائمة تشهد تواجد العديد من الأندية ومنها الظفرة، والإمارات، وعجمان، وبني ياس، وحتا، وأخير خورفكان، وقد يكون فرصة تواجد أي من هذه الفريق في المربع الذهبي صعب بعض الشيء بالتأكيد، ولكننا قد نرى مفاجأة في ظل محاولة كل إدارة التعاقد مع لاعبين من الطراز الرفيع من أجل دخول موسم قوي.