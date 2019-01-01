ماذا يحتاج الشارقة ليُتوج بلقب دوري الخليج العربي الإماراتي؟

الفريق يتصدر جدول الترتيب

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

يتصدر الشارقة جدول ترتيب دوري الخليج العربي الإماراتي برصيد 47 نقطة، ويُطارده العين وشباب الأهلي دبي ولكل منهما 38 نقطة.

وخسر العين 11 نقطة خلال المباريات الـ7 الأخيرة كانت كفيلة بتقدمه للصدارة، كان أبرزها بالطبع الخسارة أمام الظفرة وشباب الأهلي دبي والجزيرة.

ولم يتبق من الموسم سوى 7 جولات، مما يعني أن هناك 21 نقطة مازالت في الملعب، إذًا ماذا يحتاج "الملك" ليُتوج باللقب الثمين؟

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الشارقة بحاجة لتحقيق 4 انتصارات وتعادل في المباريات الخمسة القادمة في البطولة ليضمن تتويجه بغض النظر عن كل النتائج الأخرى، إذ سيصل رصيده إلى 60 أو 62 نقطة مقابل 53 نقطة لأفضل منافسيه، وهو ما يعني فوزه رسميًا باللقب قبل جولتين من النهاية.

وسيُواجه الشارقة بني ياس خارج ملعبه في الجولة القادمة، ثم يستقبل العين في مباراة صعبة، وبعدها سيلعب ضد اتحاد كلباء ثم دبا الفجيرة، وسيمتلك فرصة التتويج رسميًا أمام الوصل.

وكلما فقد منافسيه العين وشباب الأهلي دبي المزيد من النقاط، سيقترب موعد التتويج أكثر وأكثر .. أي أن خسارة الفريقين في الجولة القادم مثلًا، يعني حاجة الشارقة للفوز في 3 مباريات والتعادل في مباراة للفوز باللقب.

وبشكل عام، يحتاج الشارقة من المباريات السبعة المتبقية ألا يخسر أكثر من 8 نقاط ليفوز باللقب، أي لديه 3 خيارات:

خسارة مباراتين والتعادل في مباراة والفوز في 4

التعادل في 4 مباريات والانتصار في 3

الخسارة في مباراة والتعادل في مباراتين والفوز في 4.

تُرى هل تسير البطولة في صالح الملك وتُهدي له البطولة الغائبة عنه منذ موسم 1995-1996، أم تحضر المفاجآت ويحظى الموسم بنهاية درامية؟