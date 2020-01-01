لجنة التظلمات تُصدر قرارها بشأن قضية الزمالك وأحمد الشناوي

الاتحاد المصري كان قد ألزم اللاعب بسداد 8 ملايين جنيه للنادي

أصدرت لجنة التظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم قرارها بشأن تظلم نادي الزمالك ولاعبه السابق حارس مرمى بيراميدز الحالي "أحمد الشناوي" بشأن القضية المثارة بينهما.

إدارة الفريق الأبيض كانت قد تقدمت بشكوى ضد اللاعب لعدم رده مبلغ ثمانية ملايين جنيه مصري حصل عليه كمقدم لعقده الجديد مع الفريق، والذي لم يُنفذه وسبق انتقاله لصفوف بيراميدز صيف 2018.

وقد أصدرت لجنة شؤون اللاعبين في اتحاد كرة القدم المصري قرارًا في يوليو الماضي بإلزام اللاعب بسداد المبلغ وإلا سيتم إيقافه عن اللعب، لكن الزمالك تظلم مطالبًا بتسديد المبلغ مع الفوائد المستحقة عليه كون اللاعب حصل عليه عام 2018 وسيُعيده بعد عامين، فيما تظلم اللاعب ضد القرار مؤكدًا أن لديه مستندات تُعزز موقفه.

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عادل الشوربجي رئيس لجنة التظلمات أعلن خلال تصريحات لقناة أون تايم سبورتس رفض تظلم الطرفين وتأييد قرار لجنة شؤون اللاعبين بإلزام اللاعب بسداد ثمانية ملايين جنيه، موضحًا أن ذلك القرار نهائي.

مضيفًا "اللجنة قررت قبول تظلم الطرفين شكلًا ورفضه موضوعًا، وقد تأخر إصدار القرار لطلب الشناوي مهلة لتقديم مستندات جديدة، لكن ما قدمه من أوراق لم يغير من الأمر".

وقد أكد مرتضى منصور رئيس النادي عبر صفحته على فيسبوك ذلك القرار، إذ كتب "أصدرت لجنة التظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم قرارًا نهائيًا بإلزام أحمد الشناوي حارس الزمالك السابق وبيراميدز الحالي 8 ملايين جنيه لصالح الزمالك وفي حال عدم تسديده الغرامة سيتم إيقافه لأجل غير مسمى. الزمالك أصبح له درع وسيف ولا تضيع حقوقه".

الشناوي كان قد انضم للزمالك قادمًا من المصري بالإعارة أولًا لعامين صيف 2012 قبل أن ينضم له بصورة نهائية عام 2014 ويبقى في صفوفه حتى رحيله إلى بيراميدز الذي كان مملوكًا للمستشار السعودي تركي آل الشيخ عام 2018.