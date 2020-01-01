مرتضى منصور: شيء واحد يفصلنا عن إعلان اسم المدرب الجديد للزمالك

الرئيس مرتضى منصور أوضح الأمر عبر قناة النادي

أعلن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك أن شيء واحد يفصلهم عن إعلان اسم المدرب الجديد للفريق الذي سيخلف الفرنسي باتريس كارتيرون.

المدرب المتوج بكأسي السوبر الأفريقي والمصري فسخ عقده مع الفريق الأبيض بدفع الشرط الجزائي ورحل لتدريب التعاون السعودي.

الزمالك ارتبط بالعديد من الأسماء بينها مدربيه السابقين جوسفالدو فيريرا وكريستيان جروس، بجانب الثنائي جوزيه دانيال كارينيو وجابرييل كالديرون اللذان عملا في الدوري السعودي.

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وقد أوضح مرتضى منصور أن خروج جروس من الحسابات جاء لطلبه التعاقد مع النادي لمدة شهرين فقط حتى نهاية دوري أبطال أفريقيا، مشيرًا إلى سعي النادي للتعاقد مع مدرب يتولى تدريبه للموسم القادم.

وأكد الرئيس خلال تصريحاته لقناة الزمالك الرسمية أنهم توصلوا لاتفاق بالفعل مع المدرب القادم والذي وصفه بالعالمي، موضحًا أن ما يفصل الإعلان الرسمي عن اسمه هو تشاوره مع مساعديه وتأجيل منحه الرد النهائي على عرض الزمالك ليوم غدٍ الإثنين.

وأكد منصور أن الزمالك أعد خطة بديلة وجهز أسماءً أخرى لا تقل كفاءة عن الاسم الأول.