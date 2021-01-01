أخبار الزمالك اليوم | عرض تركي لساسي .. ووعد بنشرقي للجماهير

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 25 فبراير

انطلق الموسم الجديد في كرة القدم المصرية، ويسعى نادي الزمالك خلاله للعودة إلى منصات التتويج بعد خسارته ألقاب الموسم الماضي خاصة دوري أبطال أفريقيا و الدوري المصري .

استعدادات الزمالك للموسم الجديد وخططه لسوق انتقالات الموسم القادم تتصدر أخبار الفريق، بجانب تصريحات أبرز نجومه ومسؤوليه.

جول النسخة العربية يُقدم لكم أخبار الزمالك اليوم 25 فبراير 2021.

بنشرقي يقطع وعدًا على نفسه لجماهير الزمالك .. ويتمنى عودتهم للمدرجات

تحدث أشرف بنشرقي لاعب الزمالك والمنتخب المغربي، عن مسيرة فريقه في بطولة دوري أبطال إفريقيا في الموسم الحالي بعد خسارة اللقب في النسخة الماضية.

وكان الزمالك قد خسر البطولة أمام الأهلي في النسخة الماضية، بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم في استاد القاهرة الدولي نوفمبر الماضي. " اقرأ التفاصيل "

على رأسهم قمة الأهلي والزمالك .. اتحاد الكرة يعلن مواعيد مباريات الدوري المصري

أعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة المصري، عن مواعيد 7 جولات جديدة، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، كما تم تحديد موعد مباراتي القمة بين الأهلي والزمالك.

لجنة المسابقات قررت تحديد مواجهتي الأهلي والزمالك بالدورين الأول والثاني يومي 18 إبريل و10 مايو المقبلين بالترتيب، وذلك بعد تأجيل مباراة الدور الأول. " اقرأ التفاصيل "

فاروق جعفر: تجديد عقد ساسي سيكون عبئًا على الزمالك

يرى فاروق جعفر، لاعب نادي الزمالك السابق، أن تجديد عقد التونسي فرجاني ساسي، سيكون بمثابة عبئًا كبيرًا على القلعة البيضاء، في ظل قلة الإمكانيات المالية للنادي خلال الوقت الحالي.

وينتهي عقد فرجاني ساسي بنهاية الموسم الحالي، حيث دخل بالفعل الفترة الحرة التي تتيح له التوقيع لأي فريق آخر، للانتقال لصفوفه بنهاية الموسم في صفقة انتقال حر. " اقرأ التفاصيل "

بعد اتهامه بإهانة الزمالك .. محمد عواد يخرج عن صمته

حرص محمد عواد، حارس مرمى نادي الزمالك، على حقيقة ما تم تداوله حول أنه يقصد إهانة قميص ونادي الزمالك، بعد الصورة التي نشرها عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

عواد نشر عبر حسابه على إنستجرام، عبر خاصية القصص "ستوري" صورة له وهو يضع قدمه باتجاه صورة لقميص نادي الزمالك في غرفته بالفندق. " اقرأ التفاصيل "

تقارير .. عرض تركي لفرجاني ساسي

أكدت تقارير صحفية، على أن التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك، تلقى عرضًا من نادي باشاكشاهير التركي، من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبل في صفقة انتقال حر، في ظل انتهاء عقده مع القلعة البيضاء.

وأشار موقع "في الجول" المصري إلى أن فرجاني ساسي يضع الأولوية لتجديد عقده مع الزمالك والبقاء في مصر، بالرغم من العرض المغري الذي وصل له من جانب الفريق التركي.