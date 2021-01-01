بعد اتهامه بإهانة الزمالك .. محمد عواد يخرج عن صمته

محمد عواد أتهم بإهانة الزمالك بسبب نشره لصورة مثيرة للجدل

حرص محمد عواد، حارس مرمى نادي الزمالك، على حقيقة ما تم تداوله حول أنه يقصد إهانة قميص ونادي الزمالك، بعد الصورة التي نشرها عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

عواد نشر عبر حسابه على إنستجرام، عبر خاصية القصص "ستوري" صورة له وهو يضع قدمه باتجاه صورة لقميص نادي الزمالك في غرفته بالفندق.

عواد أوضح الأمور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عبر عدة تغريدات جاء نصها كالآتي:

"أتشرف بارتدائي قميص نادي الزمالك، الذي يحلم الملايين باللعب له ولا صحة لما تم ترويجه عن إهانتي لقميص النادي عن طريق ستوري على إنستجرام، كان غرضي من نشرها هو توضيح هدية من مشجع لنادينا العريق في السنغال".

وتابع: "ضحيت بالكثير من أجل تحقيق حلمي باللعب لنادي الزمالك، وهو شرف كبير أعتز به، ولكن منذ يومي الأول مع الفريق ويتم محاربتي ومحاولة تشويه سمعتي بكل السبل من البعض، عن طريق ترويج أخبار كاذبة".

وأردف: "كامل تركيزي مع الفريق، وملتزم بعقدي مع النادي، وأحترم وجهة نظر الجهاز الفني في مسألة المشاركة من عدمها، رغم شعوري بالظلم في عديد المرات التي رأيت فيها أحقيتي بالمشاركة، ولكن دومًا أفضل عدم الحديث لعلمي برغبة الكثير من المتصيدين في استغلال الأمر ضد مصلحة الفريق وهي الأهم فوق الجميع".

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واختتم عواد تغريداته قائلًا: "أخيرًا، أناشد جماهير الزمالك الوفية التي لطالما دعمت الفريق في أصعب الأوقات، للوقوف بجانبنا للمنافسة على جميع البطولات هذا الموسم، وإعادة البسمة لقلوبهم من جديد".