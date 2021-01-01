على رأسهم قمة الأهلي والزمالك .. اتحاد الكرة يعلن مواعيد مباريات الدوري المصري

تعرف على مواعيد الجولات الـ7 القادمة بالدوري المصري

أعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة المصري، عن مواعيد 7 جولات جديدة، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، كما تم تحديد موعد مباراتي القمة بين الأهلي والزمالك.

لجنة المسابقات قررت تحديد مواجهتي الأهلي والزمالك بالدورين الأول والثاني يومي 18 إبريل و10 مايو المقبلين بالترتيب، وذلك بعد تأجيل مباراة الدور الأول.

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ومن المقرر أن يواجه الأهلي نظيره الإسماعيلي، في العاشر من شهر مارس المقبل، في المباراة المؤجلة من الجولة 12 على ملعب استاد الأسكندرية.

وتقرر أن يقام ديربي القناة بين الإسماعيلي والمصري يوم السابع من إبريل المقبل، على ملعب ستاد الأسكندرية، بالجولة 18 ضمن منافسات الدوري.

الزمالك سيواجه نظيره بيراميدز بالجولة التاسعة عشر ضمن منافسات الدوري، يوم 2 مايو المقبل، على ملعب استاد القاهرة الدولي.

ويتصدر الزمالك ترتيب فرق الدوري المصري الممتاز حاليًا، برصيد 29 نقطة من 12 مباراة، ومصر المقاصة ثانيًا بـ23 نقطة من 14 مباراة، والأهلي ثالثًا بـ21 نقطة من 9 مباريات.