أخبار الزمالك اليوم | حسم موقف أحداد وأوناجم، وحقيقة عرض جلطة سراي لمصطفى محمد

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 25 يناير

انطلق الموسم الجديد في كرة القدم المصرية، ويسعى نادي الزمالك خلاله للعودة إلى منصات التتويج بعد خسارته ألقاب الموسم الماضي خاصة دوري أبطال أفريقيا و الدوري المصري .

استعدادات الزمالك للموسم الجديد وخططه لسوق انتقالات الموسم القادم تتصدر أخبار الفريق، بجانب تصريحات أبرز نجومه ومسؤوليه.

جول النسخة العربية يُقدم لكم أخبار الزمالك اليوم 25 يناير 2021.

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الزمالك يحسم مستقبل أحداد وأوناجم

أفادت مصادر صحفية أن الزمالك حسم مستقبل لاعبيه المغربيين حميد أحداد ومحمد أوناجم بتأكيد استمرارهما مع الفريق حتى نهاية الموسم الجاري.

اللاعبان تلقيا عدة عروض مصرية ومغربية لكن ضعف المقابل المالي المعروض على الزمالك واستمرار مصطفى محمد وانعدام الحاجة لضم مهاجم أفريقي جديد جعل إدارة الزمالك تتخذ قرارًا بالحفاظ عليهما حتى نهاية الموسم.

الإسماعيلي يطلب ثنائي الزمالك وباتشيكو يرفض

أفادت مصادر صحفية مصرية أن النادي الإسماعيلي طلب من الزمالك الحصول على مدافعيه أحمد عيد ومحمد عبد السلام بالإعارة حتى نهاية الموسم.

المصادر أوضحت أن جايمي باتشيكو رفض التخلي عن اللاعبين لحاجته إليهما خلال الموسم الجاري، موضحًا أن إصابات حازم إمام الكثيرة تزيد من إمكانية الاعتماد على عيد مستقبلًا، فيما صعوبة ضم مدافع جديد تستوجب بقاء عبد السلام.

الزمالك: عرض جلطة سراي لمصطفى محمد قديم، واللاعب أعلن موقفه منه بالفعل

أبدى إبراهيم عبد الله عضو اللجنة المسؤولة عن إدارة شؤون الزمالك دهشته من تجديد الحديث عن عرض جلطة سراي لضم مصطفى محمد، مؤكدًا أنه ذاته العرض القديم المقدم منذ أسبوعين.

وأضاف في تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" "العرض التركي لم يتغير وليس بجديد، هو ذاته المقدم لنا منذ أسبوعين، وقد توقفت المفاوضات مع جلطة سراي لأن وكيل مصطفى محمد أخبرهم بعدم رغبة اللاعب الانضمام لهم".

أضاف "الباب في وجه احتراف مصطفى محمد لم يغلق بعد، لكن المفاوضات مع سانت إتيان انتهت دون رجعة".

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