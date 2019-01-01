عبد المجيد السواط: مستمر مع التعاون ولا مفاوضات مع الشباب

اللاعب يتحدث عقب الفوز على ضمك

نفى عبد المجيد السواط نجم التعاون كل ما يُثار حول وجود مفاوضات مع الشباب السعودي للانتقال إليه خلال سوق الانتقالات الشتوي القادم، ذلك خلال تصريحاته عقب الفوز على ضمك ضمن الجولة العاشرة من الدوري السعودي .

ونجح التعاون في خطف انتصار ثمين على ضمك بنتيجة 2-1 على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية، وقد سُجل هدف الفوز عبر ركلة جزاء عند الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع وأحرزه ساندرو مانويل وهو صاحب الهدف الأول كذلك، فيما سجل جورجي فيليبي هدف أصحاب الملعب الوحيد.

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وبدأ السواط حديثه مع قنوات السعودية الرياضية بالتأكيد على أن فريقه استحق الفوز، بل شدد أنهم أهدروا فوزًا هادئًا ومريحًا في الشوط الأول بإضاعة الكثير من الفرص السهلة.

مضيفًا "مبروك للتعاون وجماهيره وإدارته وحظ أوفر لضمك، فوز صعب وهو الأول لنا خارج البريدة لكننا أضعنا الفوز في الشوط الأول بإهدار الكثير من الفرص، كان بإمكاننا إحراز أكثر من هدف والخروج بنتيجة مريحة".

"الفوز الأول لنا خارج البريدة يعطينا دفعة معنوية كبيرة للمواصلة بهذا المستوى وأفضل، هذا هو الفوز الخامس لنا بما يتضمن مباراة الكأس وهو ما يزيد من ثقتنا بأنفسنا".

السواط أكد أن الغيابات لا تؤثر على الفريق لأن المتواجدين لديهم القدرة على التعويض، قبل أن يعلق على الحديث المثار في الإعلام السعودي حول مفاوضاته مع الشباب وتغريدة رئيس التعاون "محمد القاسم" وقوله "دعهم يحلمون" التي رآها العديد رسالة لإدارة الشباب والساعين للتعاقد مع اللاعب.

وقد قال "أنا على ما يُرام في التعاون وأشعر بالراحة التامة مع الفريق، أنا مستمر معهم ولا مفاوضات مع أي نادٍ آخر".