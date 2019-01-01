أخبار الانتقالات: تعثر مفاوضات ميلان وإبراهيموفيتش واهتمام من ليفربول بناشئ كوفنتري سيتي

تعرف على أخبار انتقالات أبرز الأندية الأوروبية اليوم الإثنين 16 ديسمبر 2019، وما هي آخر أخبار كل فريق استعداداً لميركاتو الشتاء في يناير من عام 2020

تستعد الأندية الأوروبية إلى دخول سوق الانتقالات الشتوية المقبل بكل ما لديها من قوة في سبيل تدعيم صفوفها بهدف واحد وهو التتويج بكل الألقاب الممكنة، لا سيما وأن المنافسة باتت على أشدها بصورة لم تكن موجودة من قبل.

برشلونة و ريال مدريد يعانيان هذا الموسم وبدا واضحًا حاجتهما إلى تدعيم الصفوف في الشتاء لسد الثغرات والعجز، في الوقت الذي لا يتوقف مانشستر سيتي عن العمل على تقوية قائمته والتي تُعاني من إصابات كثيرة، فيما توجد أندية كمانشستر يونايتد و ميلان يكون سوق الانتقالات هو المتنفس والفرصة الأخيرة لهم للنجاة من شبح الفشل الذي يُطاردهم.

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مواهب تظهر ومواهب تختفي، نجوم تقرر الرحيل وأخرى تفضل البقاء، لاعبون يأسوا من ارتياد دكة البدلاء، وآخرون يقررون القتال حتى اللحظة الأخيرة، إنه عالم كرة القدم الذي لا يتوقف، ومعه يعمل سوق الانتقالات بالصورة المثالية التي تُزيد من حجم وإثارة اللعبة أكثر وأكثر.

وفي هذا التقرير من جول النسخة العربية سنتعرف معكم على أبرز أخبار سوق الانتقالات الشتوية المقبلة 2020 التي تم تداولها اليوم، 16 ديسمبر 2019.

أخبار انتقالات اليوم الإثنين 16 ديسمبر 2019:

بايرن ليفركوزن يُجهز للتوقيع مع لاعب ريفر بليت

أفادت بعض التقارير الخاصة بصحيفة "كيكر" أن بايرن ليفركوزن سيوقع مع إسيكييل بالاسيوس لاعب ريفر بليت في ميركاتو يناير القادم.

وأضافت الصحيفة أن النادي الألماني قد توصل إلى اتفاق مع اللاعب لضمه في عقد يستمر حتى عام 2025 بمبلغ وقدرة 22 مليون يورو.

ميلان يسعى لضم ظهير ديربي كاونتي

أفادت بعض التقارير الصحفية أن ميلان يستعد لتقديم عرض لنادي ديربي كاونتي من أجل ضم الظهير الشاب جايدن بوجل.

يتطلع الروسونيري إلى تعزيز صفوفه عن طريق ضم الظهير الأيمن صاحب الـ19 عاماً، والذي ترى فيه إدارة النادي أنه سيكون مستقبل الفريق في المستقبل.

ظهير أيسر كوفنتري سيتي ضمن اهتمامات ليفربول

بحسب ما أفادت به صحفية "90 دقيقة الإلكترونية" أن ليفربول يسعى لضم سام ماكالوم ظهير أيسر نادي كوفنتري سيتي الناشط بدوري الدرجة الأولى الإنجليزية.

وأضافت الصحيفة أن الريدز يتابعون اللاعب البالغ من العمر 19 عاماً والذي تتابعه كشافة العديد من فرق البريميرليج، بما في ذلك مانشستر سيتي وتشيلسي، لكن إدارة ليفربول هي الوحيدة التي بدأت بالفعل محادثات حقيقية مع اللاعب.

مفاوضات ميلان وإبراهيموفيتش لم تصل لنتيجة حتى الأن

أفادت بعض التقارير الخاصة بصحيفة "كالتشيوميركاتو" أن محادثات التعاقد بين ميلان و زلاتان إبراهيموفيتش لم تصل إلى نتيجة حتى الأن.

تم ربط المهاجم السويدي بالعودة إلى السان سيرو في يناير القادم بعد انتهاء عقده مع النادي الأمريكي لوس أنجلوس جالاكسي.

ولكن لم يستطع الطرفين الوصول إلى اتفاق حقيقي، حيث يريد إبراهيموفيتش التوقيع لمدة 18 شهراً، بينما تُصر إدارة النادي الإيطالي على التعاقد لمدة سنة واحدة فقط.

فرانسيسكو جينيلا ضمن اهتمامات لوس أنجلوس

بحسب ما أفادت به بعض التقارير أن نادي لوس أنجلوس الأمريكي قد توصل إلى اتفاق مع اللاعب الأورجواني فرانسيسكو جينيلا بشأن الانضمام إلى صفوفهم في يناير القادم.

حاز اللاعب البالغ من العمر 20 عاماً والذي يلعب ضمن صفوف نادي مونتيفيديو واندرز على إعجاب الكثير من الفرق بعد أداءه الرائع الذي يُقدمه في العامين السابقين.

ومن المُقرر أن يدفع لوس أنجلوس 2.5 مليون دولار للتوقيع معه لمدة 4 سنوات.

رئيس نابولي يستبعد نية النادي لضم إبراهيموفيتش

أسبتعد رئيس نادي نابولي أوريليو دي لاورينتيس توقيع فريقه مع زلاتان إبراهيموفيتش .

تم ربط المهاجم السويدي بالعودة إلى الدوري الإيطالي عبر بوابة النسور و ميلان ، ولكن رئيس النادي قد وضح أن أهداف الفريق قد تغيرت بعد تولي جنارو جاتوزو الإدارة الفنية للفريق خلفاً لكارلو أنشيلوتي.