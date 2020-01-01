أخبار الانتقالات: رونالدو يعود لريال مدريد وإنتر يتحرك من أجل ميسي

تعرف على أخبار سوق انتقالات أبرز الأندية الأوروبية اليوم الخميس 9 أبريل 2020، وما هي آخر أخبار الفرق استعدادًا لميركاتو الصيف 2020؟

انتهت فترة سوق الانتقالات الشتوية دون الكثير من الصفقات الصاخبة، حيثُ كان الاعتماد الأكبر على اللاعبين الذين خرجوا من حسابات المدربين طوال النصف الأول من الموسم ويبحثون عن فرق أخرى من أجل المشاركة.

مانشستر يونايتد حاول أن يدعم الثغرات التى ظهرت خلال النصف الأول من خلال صفقتي برونو فيرنانديش في وسط الملعب للإصابات الكبيرة في هذه المنطقة بالإضافة إلى إيجالو لتعويض غياب راشفورد، وفي المقابل نجح بوروسيا دورتموند في ضم صفقتين من المتوقع أن تساعدا الفريق كثيراً خلال النصف الثاني وهما: المهاجم المتميز هالاند بالإضافة إلى إيمري تشان.

ولم تتحرك الفرق الإسبانية كثيراً في هذا الميركاتو على رأسها ريال مدريد و برشلونة باستثناء بعض اللاعبين الشباب المتألقين في الدوري البرازيلي

المزيد من الفرق

وتعتبر أهم صفقات الميركاتو الشتوي هي انتقال النجم الدنماركي إريكسين من نادي توتنهام إلى نادي الإنتر بصفقة قدرت ب 20 مليون يورو بالإضافة إلى ظهور النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مُجدداً في الدوري الإيطالي من خلال انتقاله من الدوري الأمريكي إلى ميلان في محاولة أخيرة لإنقاذ الفريق هذا الموسم.

الجدير بالذكر أن أخبار سوق الانتقالات لم تنته مع نهاية شهر يناير بل تستمر إدارات الأندية الكبرى في إبرام الصفقات خلف الكواليس قبل بداية سوق الانتقالات الصيفية المُقبلة، وذلك تجنباً للمزايدات الكبيرة التي يعتمد عليها اللاعبون لرفع قيمتهم السوقية.

وفي هذا التقرير من جول النسخة العربية سنتعرف معكم على أبرز أخبار سوق الانتقالات التي تم تداولها اليوم الخميس 9 أبريل 2020.

أخبار انتقالات اليوم الخميس 9 أبريل 2020:​

رونالدو يترك الباب مفتوحًا أمام عودته لريال مدريد

كشف خوسيه فونتي زميل كريستيانو رونالدو في المنتخب البرتغالي، أن اللاعب لم يغلق الباب أمام العودة للريال في المستقبل القريب.

فونتي قال في تصريحات صحفية عن مستقبل مواطنه:"من الواضح أن رونالدو يحب ريال مدريد وأنا أعلم ذلك، لأنه أحد أكبر أندية العالم إن لم يكن الأكبر".

المزيد من هنا...

كوتينيو قريب من تشيلسي

بحسب سبورت الكتالونية فإن فيليبي كوتينيو قريب من الانضمام لتشيلسي على سبيل الإعارة في سوق الانتقالات الصيفية.

البرازيلي الدولي ارستبط اسمه من قبل بالبلوز بعد أدائه المميز في حقبته الأولى في الدوري الإنجليزي مع ليفربول، ومع اقتراب عودته لبرشلونة يرى أسود لندن أنهم قادرون على ضمه في الميركاتو بنظام الإعارة بأحقية شراء.

سباق بين يوفنتوس ومانشستر يونايتد على خاميس

ادعت آس الإسبانية أن مانشستر يونايتد ويوفنتوس في سباق للحصول على توقيع خاميس رودريجيز صانع ألعاب ريال مدريد في سوق الانتقالات القادمة.

حظي الكولومبي الدولي بفرصة جديدة مع الريال بعد عودته من فترة الإعارة مع بايرن ميونخ، لكنه كان حبيسًا لمقاعد البدلاء ويبحث الآن عن فريق جديد يمنحه فرصة اللعب.

جدير بالذكر أن نابولي وإيفرتون مهتمان أيضًا بخاميس رودريجيز.

ديبالا يستعد لتجديد عقده مع يوفنتوس

بحسب كالتشيو ميركاتو فإن باولو ديبالا يستعد لتوقيع عقد جديد مع يوفنتوس.

ويخطط البيانكونيري لتمديد عقد ديبالا إلى 2024 أو 2025، وذلك لتلافي ما حدث في سوق انتقالات الصيف الماضي وقطع الطريق على أي فريق يسعى للحصول على توقيعه.

مانشستر سيتي يخفض رواتب لاعبيه

بحسب تقارير نشرتها جريدة التايمز، فإن مانشستر سيتي يستعد ليكون أول فريق في الدوري الإنجليزي يقوم بتخفيض أجور لاعبيه بسبب توقف النشاط بعد تفشي كورونا فيروس.

وكان بيب جوارديولا قد أعلن أن راتبه قد انخفض، ويتوقع فيران سوريان أن تكون هذه بداية لاتخاذ نفس الإجراء مع اللاعبين.

ويتوقع السيتي خسارة ما يقرب من 100 مليون جنيهًا استرلينيًا في حالة عدم استكمال البريميرليج هذا الموسم.

برشلونة يتراجع عن ضم ويليان

قالت سبورت الكتالونية أن جناح تشيلسي ويليان عرض على برشلونة، لكن البلاوجرانا قرر ألا يتعاقد معه في سوق الانتقالات الصيفية.

ويبدو أن البرازيلي قريب من الرحيل، حيث ينتهي عقده بنهاية الموسم وحتى الآن لم يقوم بتمديد العقد.

وبرفض الكتلان التوقيع معه يبدو أن الباب أصبح مفتوحًا لباريس سان جيرمان وتوتنهام.

مفاجأة.. إنتر بدأ التفاوض لضم ميسي من برشلونة

شبكة "TNT"الأرجنتينية، أكدت أن نادي إنتر الإيطالي يطمح لاستغلال الخلاف الدائر بين ميسي وبرشلونة والتعاقد مع اللاعب خلال الميركاتو الصيفي القادم.

وأوضحت أن المفاوضات بدأت بين الطرفين بالفعل، حيث يعمل النادي الإيطالي على هذه الصفقة، حيث يعتبر بمثابة الحلم الذي يراود الجميع بمجلس الإدارة.

المزيد من هنا..

مانشستر يونايتد وآرسنال مهتمان بتوليسو

بحسب فوت ميركاتو فإن مانشستر يونايتد وآرسنال يأملان الحصول على توقيع كورينتين توليسو في سوق الانتقالات الصيفية القادمة.

وكافح الفرنسي من أجل الحصول على مكان في التشكيل الأساسي لبايرن ميونخ مع هانسي فليك، لكنه لم يحصل على ما يريد، وعلى ما يبدو أنه قريب من الرحيل لأحد الأندية المهتمة به، والتي على رأسها يوفنتوس وأتلتيكو مدريد ونابولي.

دي ليخت مستمر مع يوفنتوس

أكدت توتوسبورت أن ماتياس دي ليخت في خطط يوفنتوس المستقبلية على المدى البعيد، وأنه لن يرحل يف سوق الانتقالات الصيفية.

ويوجد اهتمام قوي جدًا من مانشستر يونايتد بضم الهولندي في الميركاتو، لكن ساري لا يرغب في التخلي عنه.

بايرن ميونخ يتوقع انخفاض سعر ساني

بسحب مانشستر إيفينينج نيوز فإن بايرن ميونخ يتوقع انخفاض في سعر ليروي ساني.

يأتي ذلك في إطار ارتباط الألماني في العودة إلى موطنه من مانشستر سيتي في سوق الانتقالات الصيفية.

فيروس كورونا لن يؤثر على خطط مانشستر يونايتد في الميركاتو

يرى خبير مالي أن مانشستر يونايتد مازال يخطط للتحرك من أجل ضم اللاعبين المستهدفين بمجرد فتح سوق انتقالات صيف 2020، وذلك على الرغم من الأزمة المالية التي تمر بها كرة القدم بسبب التوقف لتفشي فيروس كورونا.

وقال أوله جونار سولشار إن اليونايتد يمكن أن يتطلع إلى "استغلال" سوق الانتقالات عندما يفتح مرة أخرى، حيث يسعى النرويجي لتعزيز الفريق بثلاثة لاعبين على الأقل في الصيف.