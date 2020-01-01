مفاجأة.. إنتر بدأ التفاوض لضم ميسي من برشلونة

عرض آخر للمهاجم الأرجنتيني للرحيل عن برشلونة

بدأت التكهنات حول مستقبل المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع برشلونة، في التزايد من جديد، لتتوالى الأزمات على النادي الإسباني هذا الموسم.

ميسي دخل في خلاف مع إيريك أبيدال السكرتير الفني لبرشلونة، بعد هجوم الفرنسي على بعض اللاعبين واتهامهم بالتخاذل في تصريحات صحفية.

الأزمات مستمرة بعد الجدل الأخير والتصريحات المتضاربة بين ميسي ورئيس النادي جوسيب بارتوميو حول قضية تخفيض الأجور بسبب فيروس كورونا وتوقف النشاط.

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شبكة "TNT"الأرجنتينية، أكدت أن نادي إنتر الإيطالي يطمح لاستغلال الخلاف الدائر بين ميسي وبرشلونة والتعاقد مع اللاعب خلال الميركاتو الصيفي القادم.

وأوضحت أن المفاوضات بدأت بين الطرفين بالفعل، حيث يعمل النادي الإيطالي على هذه الصفقة، حيث يعتبر بمثابة الحلم الذي يراود الجميع بمجلس الإدارة.

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إنتر ليس النادي الوحيد الذي يرغب في ضم ميسي، حيث يحلم فريقه السابق نويلز أولد بويز في عودته مرة أخرى لإنهاء مسيرته بالأرجنتين.

يذكر أن ماسيمو موراتي رئيس إنتر السابق، توقع في تصريحات صحفية له هذا الأسبوع، برحيل ميسي عن برشلونة وانتقاله لنظيره الإيطالي في أقرب فرصة ممكنة.