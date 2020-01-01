زميل رونالدو يُلمح لرغبته في العودة لريال مدريد

أنباء سعيدة لجماهير النادي الإسباني

كشف خوسيه فونتي زميل كريستيانو رونالدو في المنتخب البرتغالي، أن اللاعب لم يغلق الباب أمام العودة لريال مدريد في المستقبل القريب.

رونالدو رحل عن ريال في صيف عام 2018، متجهاً ليوفنتوس من أجل خوض تحدي جديد، بعد مسيرة حافلة قضاها مع النادي الإسباني.

فونتي قال في تصريحات صحفية عن مستقبل مواطنه:"من الواضح أن رونالدو يحب ريال مدريد وأنا أعلم ذلك، لأنه أحد أكبر أندية العالم إن لم يكن الأكبر".

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وأضاف مدافع ليل الفرنسي:"لقد ترك خلفه العديد من الصداقات والعلاقات المميزة هناك، لذلك هو يترك الباب مفتوحاً باستمرار للعودة إلى هناك، ولن أتفاجأ لو عاد لهم مرة أخرى".

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يذكر أن رونالدو مرتبط بعقد مع يوفنتوس حتى عام 2022، حيث سيبلغ عمره وقتها 37 سنة، وهو ما قد يشير لصعوبة العودة لريال بعد نهاية تعاقده مع البيانكونيري.

وتأتي احتمالية محاولة ريال لضم الدولي البرتغالي مرة أخرى، على عكس ما يثار مؤخراً بمختلف الصحف الإسبانية، حول استهداف زين الدين زيدان مدرب الفريق عناصر أصغر سناً مثل إيرلينج هالاند وكيليان مبابي.