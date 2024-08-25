نُقدم لكم أبرز أخبار نادي الاتحاد اليوم الأحد الموافق 25 من أغسطس 2024م

ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي الاتحاد السعودي، اليوم الأحد الموافق الخامس والعشرين من أغسطس 2024م، وما يدور حول الفريق.

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كشفت الفحوصات الطبية عن تفاصيل الإصابة التي تعرض لها الإيطالي لويز فيليبي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، خلال مباراته أمام الخلود في دوري روشن السعودي.

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فتح حامد البلوي المشرف العام على كرة القدم في نادي الخلود النار على نفسه بتصريحاته عقب مواجهة فريقه مع الاتحاد في الجولة الافتتاحية من الموسم الجديد لدوري روشن السعودي.

حالة قلق مبكرة انتابت جماهير نادي الاتحاد والمنتمين له على خلفية الفوز الصعب أمام الخلود، لكن مهاجم الفريق وقائده الفرنسي كريم بنزيما لديه مبرره.

دعم البرازيلي أليسون بيكر؛ حارس مرمى ليفربول الإنجليزي، التقارير التي تحدثت عن اهتمام أندية الدوري السعودي بالتعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي الجاري، مؤكدًا انفتاحه على احتمالية اتخاذ تلك الخطوة.

لم تكن بداية الاتحاد في الموسم الجديد 2024-2025 من دوري روشن السعودي مرضية لنجميه السابقين محمد نور وحمد المنتشري، إذ أعربا عن قلقهما من مشوار العميد المرتقب.

ينطلق دوري روشن السعودي يوم الخميس 22 أغسطس، ليبدأ موسم جديد لا يخلو من الإثارة والجنون.

أكد الفرنسي لوران بلان، المدير الفني لفريق الكرة بنادي الاتحاد، أنه سعيد بالفوز على الخلود، في مستهل مشوار الدوري، رغم شعوره بالإحباط، لإصابة المدافع الإيطالي لويز فيليبي، العائد لتوه من إصابة عضلية سابقة.

في تصريح لرابطة دوري المحترفين، قال كريم بنزيما، قائد فريق الكرة بنادي الاتحاد، إن الفريق أصبح في أتمّ الجاهزية، وإن المعسكر الإعدادي كشف تصاعد أداء العميد، حتى حققوا الفوز على إنتر، بطل الدوري الإيطالي، بثنائية دون مقابل.

بعد الفوز على إنتر الإيطالي بثنائية، في مباراة تجريبية قبل الموسم الجديد، تغنّت جماهير الاتحاد بفريقها، وازدادت الآمال بموسم جيد، تتجاوز فيه الجماهير أحزان الموسم الماضي، الذي غادره العميد خالي الوفاض من كافة البطولات.