أخبار الاتحاد اليوم | محمد نور يُرشح فريقًا غير الهلال للفوز بالدوري، والرئيس يعد بإصلاح الأخطاء

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 7 أكتوبر 2024.
اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي
لؤي مشعبي: الجهاز الفني يعمل على إصلاح منظومة الدفاع
أبدى لؤي مشعبي رئيس المؤسسة غير الربحية في الاتحاد رضاه عن الفترة الأولى من الموسم الجاري، مشيرًا إلى أنها تضمنت بعض المكتسبات والدروس وموضحًا أن التوقف هو فرصة لالتقاط الأنفاس ومراجعة وتصحيح الأخطاء.
وأضاف عبر منصة إكس "بداية موفقة كنتائج للفريق الأول وبها العديد من المكتسبات والدروس. فترة التوقف هذه فرصة لالتقاط الأنفاس وعودة المصابين ومراجعة وتصحيح الأخطاء".
وأتم بالإشارة إلى أن الجهاز الفني يعمل على معالجة نقطة الضعف الأهم وهي الدفاع، إذ قال "الفريق الفني بإشراف إدارة الكرة في عمل يومي لتعزيز الشق الدفاعي وتقارب الخطوط. الفترة التالية بها 5 مباريات خلال شهر. عدد منها في جدة. نعد العدة لذلك".
مشجع الأسبوع | عشاق النصر والاتحاد والفتح يطلبون من ميتروفيتش عدم التسجيل ضدهم ومهاجم الهلال يرد بذكاء
المهاجم الصربي أوجع جميع الخصوم
حدثت في مباراة الاتحاد .. فهد المرداسي عن واقعة "دعس" لاعب الأهلي في الكلاسيكو: ليس هناك تشابه!
المرداسي يكشف الاختلاف بين لقطتي علي مجرشي ورومارينيو..
نطقها بصعوبة .. محمد نور يرشح فريقًا آخر غير الهلال للفوز بالدوري السعودي!
رغم حفاظ الهلال على العلامة الكاملة في دوري روشن..
تحتضن فعاليات كأس العالم 2034 .. مقرات جديدة تقرب الأهلي والاتحاد من الجوهرة المشعة
الاتحاد يخطط لمشروع ضخم في جدة..
لم يعد مهددًا بالهبوط .. "قاهر الأهلي" ينذر الاتحاد بقفزة كبرى للجندل في دوري يلو!
الجندل حقق كبرى مفاجآت الموسم..