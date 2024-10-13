أخبار الاتحاد اليوم | مواجهة ودية استعدادًا للقادسية، وأنمار الحائلي يُشعل ثورة غضب الجمهور

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 13 أكتوبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 13 أكتوبر 2024.

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الاتحاد يُواجه جدة وديًا

يخوض الاتحاد اليوم مباراة ودية أمام جدة استغلالًا للتوقف الدولي واستعدادًا لاستئناف دوري روشن السعودي بمواجهة القادسية على استاد الجوهرة المشعة مساء السبت القادم.

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ويخوض المدرب لوران بلان تلك المباراة الودية منقوصًا من 12 لاعبًا 7 منهم بسبب ارتباطهم بالتواجد مع منتخبات بلادهم، بجانب نجولو كانتي ودانيلو بيريرا وسعد الموسى وعوض الناشري للإصابة وعدم الجاهزية، كما أفادت صحيفة الرياضية السعودية.

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